Audi-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle in Triptis

Am 1. Juni gegen 13.50 Uhr sollte ein schwarzer Audi in Triptis kontrolliert werden. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete in Richtung Wüstenwetzdorf.

Die Polizei konnte den Fahrer jedoch später ausfindig machen. Es handelt sich laut Meldung um einen polizeibekannten 35-Jährigen, der keinen gültigen Führerschein mehr besitzt.

Sollte jemand bei dem Vorfall gefährdet worden sein, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer: 03663/4310 zu melden.

