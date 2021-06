Viel Regen innerhalb kürzester Zeit: Unwetter haben die Einsatzkräfte in ganz Thüringen am Dienstag beschäftigt.

Auf Wiese überschlagen, gegen Leitplanke gerast: Unfälle auf regennassen Autobahnen in Thüringen

Ilmenau/Eisenach/Schleiz. Heftiger Regen und zu viel Tempo auf nasser Straße: Auf den Autobahnen Thüringens ist es zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Drei Menschen seien dabei verletzt worden.

Mutmaßlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Regen und entsprechend nasser Fahrbahn verlor ein 50-Jähriger am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der A9 bei Schleiz in Richtung Berlin in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Jaguar und geriet ungewollt auf eine Ausfahrt. Er hatte noch versucht, durch Gegenlenken wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Doch kurz nach der Ausfahrt überschlug er sich auf einer Wiese und stoppte nach ungefähr 100 Metern.

Der Fahrer verletzte sich dabei schwer. Am Jaguar entstand wirtschaftlicher Totalschaden

Bei Starkregen auf der A4 mit Auto ins Schleudern geraten

Kurz zuvor krachte ein 43-Jähriger auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Eisenacht West und Ost mit seinem Mercedes vom mittleren Fahrstreifen aus nach rechts in die Leitplanke und dann wieder nach links gegen eine Betonschutzwand.

Der Mann konnte sein Auto nach den Kollisionen noch auf dem Standstreifen zum Stehen bringen, zog sich bei dem Unfall jedoch Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen von der A71 abgekommen

Zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden sei eine 25-Jährige, nachdem sie etwa zur gleichen Zeit auf der A71 bei Ilmenau in Richtung Sangerhausen mit ihrem Mercedes auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei einen Wildzaun sowie mehrere Leitpfosten rammte. Der Sachschaden wurde mit rund 45.000 Euro beziffert.

Unwetter über dem Eichsfeld bringt viel Schlamm und umgestürzte Bäume

Zu ausrücken. Um 2.17 Uhr wurden die Feuerwehr Burgwalde alarmiert. Von umliegenden Feldern hatte es Schlamm und Wasser in den Ort gespült. Nur wenige Minuten später baten die Burgwälder die Wehren von Arenshausen, Rustenfelde und Schachtebich um Hilfe.

