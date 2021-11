Aus Druck wird Frust

Oliver Nowak über die Wartenden vor der Impfstelle in Pößneck.

In der Reihe der Wartenden, die vor der Impfstelle der Kassenärztlichen Vereinigung im Pößnecker Krankenhaus standen, waren einige, die deutlich ihren Widerwillen, hier zu sein, zeigten. Und dennoch standen sie bei Temperaturen kurz oberhalb des Gefrierpunktes am Samstagvormittag zwei Stunden und mehr draußen, um sich ihre erste Spritze abzuholen.

Wären sie dort freiwillig, könnte man diesen Menschen einen starken Willen zusprechen, der sie in der Kälte ausharren lässt. Doch es nicht der starke Wille, der einige dort stehen lässt, sondern die Not, sonst nicht mehr zur Arbeit gehen zu können. Denn wenn sie nicht geimpft sind und sich aufgrund der nur geringen Testmöglichkeiten und dem Mangel an Selbsttests im Einzelhandel nicht jeden Tag testen können, dürfen sie in einem 2-G-Bereich nicht arbeiten. Das ist ein enormer Druck auf die Ungeimpften und das finde ich menschlich nicht in Ordnung. Allerdings befürworte ich die Impfung. Doch wie diese nun durchgedrückt wird, macht mich auch ein wenig traurig. Viel schöner wäre es, wenn sich die Menschen argumentativ überzeugen lassen würden.

Und grundsätzlich bin ich überzeugt, dass sich jeder jeden Tag testen lassen sollte, weil es einfach die größtmögliche Sicherheit böte. Aber das würde dann den Druck auf Ungeimpfte mindern.