Entdeckertag am Sonnabend Ausbildungsbörse in Schleiz öffnet um 8.30 Uhr die Pforten

Ausbildungsbörse in Schleiz öffnet um 8.30 Uhr die Pforten

Das Aus- und Weiterbildungszentrum (AWZ) im Löhmaer Weg 2 in Schleiz, ist am 16. November wieder Schauplatz einer Ausbildungsbörse. Schon um 8.30 Uhr geht es dort los! Bis 12.30 Uhr präsentieren an diesem Entdeckertag für Schüler und Eltern, regional ansässige Firmen sich und ihre Ausbildungsberufe.

Nach Informationen von Carsten Rebenack, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera, sind mit dabei: Magna Mirrors, Marché, Puffe Mechanik, die Firmen STS Schleiz, Rettenmeyer und HBS, die FKT GmbH, Gealan Fenster-Systeme, die Schleizer Landbäckerei, die Kombus GmbH sowie der Kreisbauernverband. Mit Blick auf diesen Vormittag wurde auch mitgeteilt, dass seitens der hier engagierten Unternehmen ein Hauptaugenmerk auf die praktisch erlebbare Präsentation der Ausbildungsberufe gelegt wird.

Diese Veranstaltung wird nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre nunmehr zum zehnten Mal von der Agentur für Arbeit sowie dem AWZ organisiert. Für Betriebe ist es eine gute Möglichkeit, um künftige Auszubildende und somit Fachkräftenachwuchs zu werben. „Die Region bietet nach wie vor eine Vielzahl von attraktiven Ausbildungsplätzen, die zudem eine gute berufliche Perspektive versprechen. Wichtig ist, dass Jugendliche und Eltern erkennen, welches Potential die heimische Wirtschaft bietet. Das ist letztlich auch für den Erhalt der Wirtschaftskraft der Unternehmen in der Region wichtig“, so Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit.

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen der Region Schleiz/Bad Lobenstein diese Möglichkeit nutzen und so erste Kontakte mit Jugendlichen knüpfen. Interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse und deren Eltern, sollten die Veranstaltung nutzen, um mit Ausbildungsverantwortlichen oder Azubis ins Gespräch zu kommen – sich so über diverse Ausbildungschancen informieren oder gleich ein Praktikum vereinbaren.

Daneben stehen die Berufsberater der Arbeitsagentur Altenburg-Gera für alle Fragen rund um die Ausbildung zur Verfügung. Und wer wissen möchte, ob seine Bewerbung den Anforderungen gerecht wird, kann diese bei einem Bewerbungsmappencheck überprüfen lassen.