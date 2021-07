Ausstellung im Landratsamt Schleiz wirbt dafür, Berufe geschlechterneutral zu besetzen

Marie, Lilly und Lea (von links), Neuntklässlerinnen der Montessori-Gemeinschaftsschule Bad Lobenstein, schauen sich im Foyer des Landratsamtes in Schleiz die am Mittwoch eröffneten Wanderausstellungen „Neues ausprobieren“ – für Girls – und „Für deine Talente“ – für Boys an.