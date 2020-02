Ausstellung von Geraer Künstlerin: Brieflesendes Mädchen 2.0

Der niederländische Maler Jan Vermeer schuf zwischen 1657 und 1659 das Gemälde „Brieflesendes Mädchen“. Es zeigt eine junge Frau, versunken in eine Nachricht – vermutlich von ihrem Liebsten. Die Geraer Künstlerin Barbara Toch hat sich von Vermeers Meisterwerk inspirieren lassen und eine treffende zeitgemäße Adaption geschaffen.

Auch in ihrem Bild taucht die Briefleserin auf, allerdings schwarz-weiß und grob gepixelt wie ein digitales Hologramm aus vergangener Zeit. In der Hand hält die junge Frau anstelle des Briefes ein Smartphone. Um sie herum herrscht ein wildes Treiben abstrakter und fiktiver Formen – Strukturen, die an wagemutige Holzbalkenkonstruktionen beziehungsweise -fragmente erinnern. Sie symbolisieren die herumschwirrenden Informationen und Aufgeregtheiten unserer Zeit. Innere Ruhe, wie sie Vermeers Mädchen aus dem 17. Jahrhundert ausstrahlte, scheint vergessen.

Barbara Toch zeigt ihr „Nachricht lesendes Mädchen“ ab Sonntag, 1. März, mit weiteren rund 90 Werken im Museum Schloss Burgk. Die gebürtige Dresdenerin, die am 27. Januar 70 Jahre alt wurde, präsentiert vorwiegend Papierarbeiten, die mehrheitlich in den letzten Jahren entstanden.

Mindestens ebenso faszinierend wie das Bild der Lesenden ist Tochs Mondmeere-Serie. „Einst hielt man die dunklen Flächen des Mondes für Meere und gab ihnen Namen wie Wolkenmeer, Meer der Ruhe oder Meer der Fruchtbarkeit“, erzählt die Künstlerin. Heute weiß man, dass es sich um Tiefebenen handelt. Barbara Toch nutzte Nasa-Bilder als Vorlagen, um die geheimnisvollen „Meere“ in dunkle Netzstrukturen zu übersetzen.

Die Geraer Künstlerin Barbara Toch wurde im Januar 70. Foto: Ulrike Merkel

Nicht allein wegen dieser Werkgruppe nennt Toch die Ausstellung „Mondhell“. Der Titel sei zugleich ein Hinweis auf die besondere Farbigkeit ihrer Werke, die nie grell leuchten, sondern irgendwie in Schwebezuständen verharren, „außerhalb unserer alltäglichen Wahrnehmung“, wie sie es beschreibt.

Für Malerei und Zeichenkunst interessiert sich Barbara Toch seit ihrer Jugend. Sie besucht den Zeichenzirkel sowie den Jugendclub Alte Meister, in dem sie Ausstellungen besichtigt, Exkursionen unternimmt und sich über Kunst austauscht. 1968 erhält sie einen der begehrten Studienplätze an der Hochschule für Grafik und Bildkunst in Leipzig, studiert unter anderem bei den Großen der Leipziger Schule: zunächst bei Werner Tübke, später bei Wolfgang Mattheuer. Doch die Leipziger Richtung ist nicht die ihre. Widmet sie sich zu DDR-Zeiten Stillleben und Interieur-Darstellungen, erfindet sie sich in den 90er-Jahren noch einmal neu. Jetzt wendet sie sich einer wesentlich abstrakteren Formsprache zu, mit der sie unterschiedlichste Empfindungen und Energien ausdrückt. Nach Thüringen zog die feinsinnige Künstlerin bereits Ende der 70er-Jahre. Damals warb die Bezirkshauptstadt Gera mit Neubauwohnungen und Ateliers um junge Künstler. Für Barbara Toch und ihre junge Familie war es eine gute Gelegenheit, den „nicht so berauschenden“ Leipziger Wohn- und Arbeitsumständen zu entkommen. Heute betreibt sie mit ihrem heutigen Mann, dem Künstler Wolfgang Schwarzentrub, ein Atelier in der Greizer Straße.

2020 wird die Künstlerin mit zwei weiteren Ausstellungen geehrt: Das Angermuseum Erfurt zeigt Werke von ihr im Sommer, der Geraer Kunstverein im Herbst.

Die Ausstellung auf Schloss Burgk wird am Sonntag, 1. März, um 14 Uhr eröffnet. Bis Sonntag, 3. Mai.