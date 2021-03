Autokorso durch Schleiz behördlich untersagt

Die Kreisverwaltung hat einen für Donnerstag vom AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Thrum angemeldeten Autokorso unter dem Motto „Kinder brauchen Schule“ durch Schleiz untersagt. Mit der gemeinsamen Fahrt vom Schleizer Dreieck und zurück sollte gegen die erneute Schließung der Schulen im Saale-Orla-Kreis seit Dienstag, die mit dem Überschreiten der 200er-Inzidenzmarke begründet wurde, protestiert werden. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Untersagung erfolgte aus „fadenscheinigen Gründen“, behauptet der Hirschberger Uwe Thrum, während sich die Kreisverwaltung auf Infektionsschutzgründe beruft. „Um die Abstände zwischen den Versammlungsteilnehmern zu gewähren, haben wir uns bewusst zur Durchführung eines Autokorsos durch die Kreisstadt entschieden. Die Begründung der Verwaltung, dass die räumliche Nähe der Teilnehmer zu einem unkontrollierten Ausbruchsgeschehen führt, ist deshalb völlig aus der Luft gegriffen. Das im Grundgesetz Artikel 8 verbürgte Grundrecht der Versammlungsfreiheit wird seitens des Landratsamtes damit ausgehebelt. Wir behalten uns weitere juristische Schritte vor“, teilte Thrum mit.

Nach derzeitigem Stand seien Kinder und Jugendliche nicht die Treiber der Erkrankung, erklärte Thrum. Die Bildungseinrichtungen seien deshalb unter Einhaltung der bereits strengen Hygienekonzepte wieder zu öffnen, fordert er.





Thrum verwies auf den Offenen Brief der Kreiselternsprecherin Anja Kuschick-Büttner an Ministerpräsident Bodo Ramelow, Bildungsminister Helmut Holter (beide Linke) und Landrat Thomas Fügmann (CDU). „Was wir brauchen sind Konzepte wie Erzieher*innen und Kinder geschützt werden können, um Ausbrüche in Kindergärten zu vermeiden. Dazu müssen schnellstmöglich die finanziellen Rahmenbedingungen geklärt und Testmöglichkeiten für Kinder in Betracht gezogen werden, beispielsweise mittels Spucktest. Nachweislich bringen eher die Erwachsenen das Virus in die Kitas und nicht die Kinder. Ziel ist es, unter Einhaltung strikter Hygienekonzepte den Kigaalltag aufrecht zu erhalten“, fordert die Kreiselternsprecherin.