Bad Lobenstein im Reiseführer „Kurbäder im Herzen Europas“

Schiefersauna, Moormassage, Baumtherapie im Kurpark, „Fässleseecher“ und einen Ausflug ans Thüringer Meer: Diese Tipps hat das Buch „Kurbäder im Herzen Europas“ von Friederike Schmöe und Petra Steps aus dem Gmeiner-Verlag für die Kurgäste von Bad Lobenstein parat.

Der Schnelllebigkeit des Alltags entfliehen und sich eine Auszeit gönnen, nimmt in der Gesellschaft einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Diesem Trend, sich seinen Bedürfnissen von Körper, Geist und Seele zu widmen, bildet auch den Grundgedanken für den neuen Lieblingsplätze-Band „Kurbäder im Herzen Europas“ von Friederike Schmöe und Petra Steps. Darin stellen die Autorinnen Kurbäder und Thermen in Franken, Thüringen, Sachsen und Böhmen vor. Neben den klassischen Wellnessangeboten greifen sie vor allem die Besonderheiten der jeweiligen Kurorte auf, die die Sinne auf unterschiedliche Art und Weise schärfen können. Alle vorgestellten Kurbäder gehören einer Grenzregion an, die nach den Folgen des Eisernen Vorhangs nun wieder Stück für Stück zusammen wächst.

Von James Bond bis zur Moorsauna

Im Buch erzählen die Autorinnen, wie das Karlsbader Grandhotel Pupp im Jahr 2006 zum Hotel Splendide für Dreharbeiten zum James-Bond-Film „Casino Royale“ umfunktioniert wurde, aber auch sonst zum internationalen Filmfestival jede Menge Hollywood-Größen beherbergte. Das Buch entführt nicht nur in die beliebten böhmischen Kurbäder nach Franzensbad, Marienbad und Karlsbad, sondern in naher Umgebung auch in die Soletherme und Saunawelt Bad Elster beziehungsweise nach Bad Steben. Aus Thüringen ist neben Bad Lobenstein unter anderem Bad Sulza und Bad Klosterlausnitz in dem 190 Seiten dicken Reiseführer enthalten.

„Die Thermalquelle, die aus 1200 Metern an die Oberfläche befördert wird, gab 2002 den Ausschlag für die Anerkennung als Bad: Indiziert sind die Bäderkuren etwa bei Arthritis und degenerativen Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen“, heißt es unter anderem über die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein. Der zweite Höhepunkt der Therme ist das Naturprodukt Moor, dessen wohltuende Wirkung seit mindestens 500 Jahren bekannt ist. Moorpackungen sorgen für eine gleichmäßige Durchwärmung des Körpers, lindern so Schmerzen und Entzündungen und regen den Stoffwechsel an. In der - Achtung ein Lobensteiner Extra - Moorsauna schwitzt man, mit Moorschlamm bestrichen, bei 48 Grad, positiver Einfluss auf das Hormonsystem und die Immunabwehr garantiert“, heißt es in dem Buch, das nach dem Thermenbesuch ein Essen im benachbarten Rügener Fischhaus empfiehlt. Die ISBN-Nummer des Buches lautet 978-3-8392-2418-2.