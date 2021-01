Bei Verkehrskontrollen in Schleiz und Saalburg stellten die Beamten der Polizeiinspektion Delikte fest.

Beim Fahren ohne Führerschein in Schleiz angehalten

Am Freitag, den 15. Januar, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla einen Peugeot in der Greizer Straße in Schleiz. Wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld mitteilte, sei der 53-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen, weshalb ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Ebenfalls am den 15. Januar wurde gegen 17:20 Uhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer in Saalburg am Markt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Meth-/ Amphetamin. Bei dem VW-Fahrer wurde folglich eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.