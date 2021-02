Neugierig schauen die Lämmchen vom Ziegenhof Meißgeier in die Welt.

Beim Ziegenhof Meißgeier in Langenbach gibt es alles von der Ziege

Neugierig recken die Lämmer ihre Köpfe. In Gruppen sind die Thüringer Waldziegen des Langenbacher Ziegenhofes untergebracht. Michael Meißgeier hat den Jungtieren einen neuen Stall an den bestehenden angebaut. „Da kann man mit dem Traktor reinfahren, es ist arbeitstechnisch besser“, sagt Annette Meißgeier nicht ohne Stolz. Sie hatte vor fast drei Jahren ihrem Sohn und Schwiegertochter Sindy den Ziegenhof übergeben und freut sich, dass sie weiterführen, was sie vor rund 20 Jahren begonnen hatte.