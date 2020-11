Die gravierend dünne Personalsituation im Schleizer Krankenhaus scheint gewollt. Anders lässt es sich wohl kaum erklären, dass Plätze in der Leitungsebene, wie etwa die Stationsleitung für die Abteilung für Chirurgie, unbesetzt bleiben.

Aktuell braucht die Chirurgie allerdings keine Stationsleitung mehr. Und das aus dem simplen Grund, dass diese Station real nicht mehr existent ist, weil es mittlerweile so wenig einsetzbares Personal mehr gibt, dass Innere Medizin und Chirurgie mit der Coronastation zusammengelegt werden musste. Solche Stationen werden dann auch gerne als interdisziplinär bezeichnet. Dieser Begriff klingt an und für sich gar nicht so schlecht. Schließlich bedeutet er ja, dass im Grunde genommen, egal weshalb eine Krankenhausaufenthalt notwendig ist, für jeden Fachbereich auf der Station entsprechendes ärztliches Personal da sei. Im Schleizer Fall ist es aber das erbärmliche Zusammenkratzen von Ärzten und Pflegepersonal, das noch gerade so verfügbar ist.

Mit der jetzigen Situation wird den Menschen jedoch vor Augen geführt, was es bedeuten kann, dass der Geschäftsführer Ralf Delker am Rande einer Verdi-Aktion vor dem Schleizer Krankenhaus von sich gab: Die Zukunft des Schleizer Krankenhauses mit einer Interdisziplinären Abteilung.

Neuer Leitender Oberarzt hat Krankenhaus Schleiz wieder verlassen