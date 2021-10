Blankenberg. Dienstag wird das Trinkwasser für mehrere Stunden abgestellt.

Am Dienstag, 19. Oktober, wird in Blankenberg zwischen ca. 9 Uhr und 15 Uhr das Wasser aufgrund von Reparaturarbeiten an einer Trinkwasserleitung abgestellt. Das betrifft folgende Bereiche: Flurweg, Hermann-Götze-Weg und Siedlungsweg. „Bitte bevorraten Sie sich mit Trinkwasser nach Ihrem Bedarf“, teilt der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland mit.