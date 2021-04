Blankenstein: Drogen und Bargeld im Auto entdeckt

Bei einer Kontrolle in Blankenstein stellten Polizisten Drogen und Bargeld sicher.

Blankenstein. Der Fahrer flüchtete zunächst bei der Kontrolle.

Ein 46-jähriger Audi-Fahrer wurde am Samstagabend in Blankenstein von der Polizei kontrolliert. Dabei rannte der Mann plötzlich davon, konnte aber kurze Zeit später in der Nähe wieder festgestellt werden.

„Der Grund für dieses Verhalten wurde schnell klar“, heißt es im Polizeibericht. Denn der Mann ist offensichtlich gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand offenbar unter Drogeneinfluss. Zudem fanden die Polizisten in dem Audi Drogen in Form von Crystal im niedrigen zweistelligen Grammbereich sowie geringe Mengen an dem Rauschmittel Marihuana, circa 1800 Euro Bargeld und mehrere Handys.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, zu denen auch eine Durchsuchung der Wohnung gehörte, der Fertigung entsprechender Anzeigen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegenstand der Ermittlungen ist nunmehr, inwiefern der Mann möglicherweise als Drogendealer tätig gewesen sein könnte.