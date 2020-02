Boykottaufruf in Triptis gegen das „Staatsfernsehen“

„Wenn man fünf Minuten keine Nachrichten schaut, hat man zurzeit schon was verpasst“, sagt ein Herr unter den Gästen. Der Referent bestätigt: „Wir sind Zeitzeugen eines massiven gesellschaftlichen Wandels.“ Nur dauere er diesmal „länger als 1989“.

Seit 2014 „im Widerstand aktiv“

Es ist 19 Uhr. Das Sandmännchen hat seine Zuschauer ins Bettchen geschickt. Da sitzen im Triptiser Hotel „Mohren“ Köpfe – etwas über 20 an der Zahl – beieinander, die sich als „Patrioten“ huldigen und überzeugt davon sind, dass das „Staatsfernsehen“ seinen Zuschauern nicht nur beim Abendgruß Sand in die Augen streut. Es ist AfD-Stammtischzeit und diesmal geht es ums Thema „GEZ-Boykott“. Frank Haußner, Dachdecker aus Zeulenroda, referiert und verspricht Wege aufzuzeigen, wie man sich der „Zwangsfinanzierung“ des „linksgrün versifften“ öffentlich-rechtlichen Rundfunks entziehen kann. „Die AfD sagt klar, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner jetzigen Form aufgelöst werden muss“, so Haußner. „Ich selbst bin im Widerstand seit 2014 aktiv“, beschreibt sich der Patriot Haußner. Was jetzt fehlt, ist ein Tusch, schließlich ist Faschingszeit.

Umgeben von einem Lügengebilde

Aber der Stammtisch meint’s ja ernst. „Ein marodes System geht zu Ende!“, prophezeit Haußner. Wie das neue aussehen werde, wisse man noch nicht. Es lässt sich vermuten, dass er dazu im AfD-Programm nichts findet. Dort geht’s schließlich zunächst um Zerstörung. „Wir leben in einem Lügengebilde“, gewährt Haußner Einblicke in seine Wahrnehmung der Welt, in der er sich von den Medien über die Medizin und Ernährung bis zur Politik veräppelt vorkommt. Zeit sei es, dieses Gebilde zum „Einsturz“ zu bringen. Feinde, die den Patrioten gegenüberstehen, sind Leute wie Claus Kleber, ein „Hauptakteur im Dienste des Systems“. „Tagesschau“ in der ARD und „Aktuelle Kamera“ im DDR-Fernsehen – „alles die gleiche Suppe“. Karl Eduard von Schnitzler sei tot, aber „der Schwarze Kanal lebt weiter“.

Und doch scheint es selbst für die AfD-Medienexperten auch Gute im derzeit noch freien System der Meinungsvielfalt zu geben. Henryk M. Broder zum Beispiel, von dem ein Zitat ins Bild der Beitragsboykottaufrufer passt: „Drei Viertel dessen, was Tagesschau und Heute senden, ist Regierungspropaganda, der Rest Schrott.“ Dass Broder diese Kritik in Deutschland publizieren darf, nimmt der AfD-Anhang als selbstverständlich hin.

„Sand ins Getriebe streuen“

Der „Einstieg in den GEZ-Boykott“ sei der Widerruf der Einzugsermächtigung, so Haußners erster Tipp. Und dann gelte es, „Sand ins Getriebe“ zu streuen und auf der Grundlage der seit Mai 2018 geltenden Europäischen Datenschutz-Grundverordnung anzufragen, was mit den eigenen persönlichen Daten geschehe. Damit würden Mitarbeiter zeitraubend beschäftigt, glaubt Haußner. Ein Blick in den Jahresbericht 2018 des „Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio“ – so die korrekte Bezeichnung, denn die GEZ gibt es seit 2013 nicht mehr – verrät, dass die Anzahl solcher Anfragen oder auch Beschwerden tatsächlich „signifikant gestiegen“ ist. Waren es beispielsweise 2017 insgesamt 717 Anfragen gewesen, belief sich die Zahl der Eingaben im Jahr 2018 bereits auf 6632. Trotzdem bleibt man beim Beitragsservice gelassen. „In Anbetracht von rund 46 Millionen Beitragskonten...ist die Anzahl jedoch weiterhin vergleichsweise gering“, heißt es im Jahresbericht.

Zahlungspflicht bleibt unberührt

Als nächsten Schritt zur Beschäftigungstherapie beim Beitragsservice empfiehlt Haußner gestückelte Zahlungen und Fehlüberweisungen. Hauptsache den „extrem möglichsten Aufwand für das System schaffen“. Die höchste Steigerung schließlich sei die „Komplettverweigerung“, so Haußners Aufruf zum Schuldenmachen. Denn nichts anderes sei die Verweigerung der Zahlung, wie der Beitragsservice erklärt. Dort werde „im Sinne der Gleichbehandlung“ von jeder Wohnung der Rundfunkbeitrag gefordert. Bleiben Zahlungen aus, beginne der übliche verwaltungsrechtliche Vorgang mit Mahnverfahren, Festsetzungsbescheid und schließlich Vollstreckungsmaßnahmen. Die Zahlungspflicht bleibe von allen Boykott-Tipps, die hinlänglich bekannt seien, unberührt und festgestellte Forderungen dauerhaft bestehen. „Über 90 Prozent der Beitragspflichtigen bezahlen pünktlich“, so ein Sprecher des Beitragsservice.

Festlegung durch Reichstelegraphenverwaltung

Übrigens ist es fast hundert Jahre her, als der Rundfunkbeitrag in Deutschland eingeführt wurde. Auf 25 Mark hatte die Reichstelegraphenverwaltung die Jahresgebühr festgelegt. Für „Schwarzhörer“ waren Geldstrafen und im Extremfall Gefängnis vorgesehen. Heute besitzen die meisten Staaten Europas öffentlich-rechtlichen oder ähnlich gestellten Rundfunk. Aber solche Fakten interessieren am Stammtisch in Triptis nicht. Dort wird erst einmal geplant, in Deutschland aufzuräumen. Europa folgt dann vielleicht später.

Zahlen aus dem Beitragsservice-Jahresbericht 2018

Im Jahr 2018 sind die Einnahmen beim Rundfunkbeitrag auf über acht Milliarden Euro gestiegen, das sind 34,29 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Von diesen Einnahmen gehen 2,17 Prozent an Aufwendungen für die Erhebung ab, die Zahl der Mitarbeiter lag bei 962.

Die Zahl der gemeldeten Wohnung stieg auf 39.519.326, knapp ein Prozent mehr als 2017.

Hinzu kommen 3.891.342 Betriebsstätten.

Es gab 45,8 Millionen Beitragskonten, von denen sich knapp 3,5 Millionen in einer Mahnstufe oder in Vollstreckungsmaßnahmen befanden.

Gerichtliche Entscheidungen

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 den Rundfunkbeitrag in seiner aktuellen Form als verfassungsmäßig bestätigt. Beanstandet wurde allerdings, dass Personen mit mehreren Wohnungen den Beitrag bis dahin mehrfach zahlen mussten. Sei diesem Urteil können für Nebenwohnungen Befreiungen beantragt werden, sofern bereits für die Hauptwohnung der Rundfunkbeitrag gezahlt wird.

Zur Annahmepflicht für Euro-Banknoten wird eine Klärung durch den Europäischen Gerichtshof erwartet. Bis dahin hat das Bundesverwaltungsgericht zwei Revisionsverfahren zur Zahlungsweise des Rundfunkbeitrages gegen den Hessischen Rundfunk ausgesetzt. Bis zur abschließenden gerichtlichen Klärung soll der Beitrag per Überweisung oder Bankeinzug entrichtet werden.