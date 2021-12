Chirurgie im Schleizer Krankenhaus muss schließen

Schleiz. Die Bettenzahl muss wegen Personalmangels reduziert werden.

Die chirurgische Abteilung des Schleizer Krankenhauses muss vorübergehend schließen. Das teilte der Geschäftsführer der Sternbach-Klinik Schleiz in einem Gespräch mit dieser Zeitung mit.

„Nach dem Weggang unseres Chefarztes der Chirurgie haben wir nur noch vier Assistenzärzte, die wir jetzt in der Notaufnahme zur chirurgischen Erstversorgung einsetzen“, sagt Geschäftsführer Thomas Schaber. Diese gelte es aufrecht zu erhalten. Die personelle Situation im Schleizer Krankenhaus sei aktuell sehr schwierig. Grund dafür sei auch die Pandemie. „Auch unser Personal ist davon betroffen, einige infizieren sich, andere müssen eine Zeit lang in Quarantäne“, erklärt Thomas Schaber. Die bisherige Strategie, fehlendes Personal durch Honorar- und Leihkräfte zu ersetzen, gehe nicht mehr auf. Leihkräfte würden nur noch temporär eingesetzt. Deshalb wird die Bettenzahl im Krankenhaus auf 30 reduziert. „Wir wollen unser vorhandenes Personal nicht zu sehr überlasten, deshalb mussten wir jetzt am Freitag diesen schwierigen Schritt gehen“, gibt der Geschäftsführer zu verstehen. Das übrige Personal der chirurgischen Station verstärke das OP-Team, die Notaufnahme, die Intensivstation und die internistische Abteilung.

Neuer Chefarzt kommt

Zum Jahresanfang soll die chirurgische Station wieder öffnen. Denn dann wird die Sternbach-Klinik Schleiz mit Daniel Spachtholz einen neuen Chefarzt haben. Bereits im August konnten die Sternbach-Kliniken den Chirurgen für Schleiz gewinnen. Aktuell ist Spacht­holz noch als Oberarzt im Sanaklinikum Hof tätig. Gut die Hälfte aller belegten Betten sei momentan mit Coronavirus-Infizierten belegt. Für diese ist die Pflege deutlich aufwendiger. Und auch die Schutzvorkehrungen des Personals kosten Zeit. Von den insgesamt sechs Intensivbetten der Sternbach-Klinik Schleiz können tagsüber bis zu vier belegt werden, nachts sind es drei. Am Wochenende sei die Intensivstation mit Covid-19-Erkrankten voll belegt gewesen – alle mussten invasiv beatmet werden. Alle drei Patienten starben.

Das Thüringer Gesundheitsministerium hat unterdessen den für kommenden Montag angekündigten Besuch der Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) abgesagt.