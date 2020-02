Christian Herrgott ist neuer Vorsitzender der CDU Saale-Orla

Der Neustädter Landtagsabgeordnete Christian Herrgott ist am Samstag zum neuen Kreisvorsitzenden der CDU Saale-Orla gewählt worden. Der Schleizer Stefan Gruhner, der bei der Landtagswahl im Oktober 2019 sein Direktmandat nicht verteidigen konnte und nun Abteilungsleiter in der Bundes-CDU-Zentrale in Berlin ist, kandidierte nach gut zehn Jahren als Kreisvorsitzender nicht wieder. Gruhner steht bei einer möglichen Landtagsneuwahl „eher nicht“ zur Verfügung. Die CDU-Gesamtmitgliederversammlung am Samstag im Augustinersaal in Neustadt nutzten einige der 54 Anwesenden auch, um über den Zustand ihrer Partei im Land und Bund zu diskutieren.

Der 35-jährige Christian Herrgott wurde als einziger Kandidat mit 48 Ja- und vier Nein- bei einer ungültigen Stimme zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Stellvertreter bleiben nach der Wahl Katrin Gersdorf, Carsten Sachse und Thomas Franke. Stefan Gruhner (35), der 2009 als jüngster CDU-Kreisvorsitzender Deutschlands startete, habe frischen Wind in die Partei und Erfolge vor allem in zahlreichen Wahlkämpfen gebracht. Er wurde allseits gelobt und zum Ehrenvorsitzenden der Kreis-CDU ernannt.

Fügmann: „Wir sind am Boden, ohne Wenn und Aber“

Fügmann kritisierte, dass sich die CDU Thüringen nach der Landtagswahlniederlage nicht in die Opposition zurückgezogen, sondern „nach links und rechts geblinkt“ habe, weshalb die Partei massiv an Vertrauen in der Bevölkerung verlor. Er sei froh, dass nun eine Atempause ausgehandelt wurde. „Jetzt Neuwahlen durchzuführen, wären keine fairen Wahlen. Wir sind am Boden, ohne Wenn und Aber. Wahlen wären ein Drauftreten. Deshalb muss die CDU die Chance bekommen, wieder auf Augenhöhe zu kommen, um entsprechend mitwirken zu können.“ Fügmann hofft, dass Friedrich Merz neuer CDU-Bundesvorsitzender wird und dass Mike Mohring bei der Landes-CDU neuen Personen wie Mario Voigt und Christian Hirte den Vorrang lässt.

„Ich befürchte, dass mindestens vier CDU-Abgeordnete aus Angst vor Neuwahlen und dem Verlust ihrer Mandate am Mittwoch heimlich Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen werden“, sagte Gabriele Peißker aus Dreitzsch. Sie schilderte ihre negativen Erfahrungen in der DDR, die sie nicht zurück haben möchte. „Unsere Fraktion hat einstimmig beschlossen, dass wir Ramelow nicht wählen“, erklärte CDU-Landesvize Mario Voigt. Er sagte, er werde Empfehlungen Anderer nicht folgen und keineswegs an der Wahlkabine vorbei gehen. Als Landtagsabgeordneter sei er gewählt, um Entscheidungen zu treffen und diese zu vertreten. „Wenn aber eine Regierung im Amt ist, wollen wir zur Stabilität im Land beitragen“, so Voigt.

„Das geht nur mit einem Haushalt, für den Rot-Rot-Grün unsere Stimmen braucht. Wir werden bei aktuell sprudelnden Kassen um das Optimum für unsere Kommunen, Schulen und den ländlichen Raum kämpfen“, ergänzte Christian Herrgott, der ebenfalls nicht für Ramelow stimmen will. Als gewählter Abgeordneter brauche er keine Anweisungen aus Berlin, sagte der neue Kreisvorsitzende, der sich ebenfalls Friedrich Merz als neuen Bundesvorsitzenden wünscht. „Wir haben in den vergangenen Jahren vor Ort gute Arbeit geleistet und wollen das fortsetzen. Wir wollen Ansprechpartner für die Anliegen der Bürger sein und unsere Ortsverbände so aufstellen, dass in den Orten politische Arbeit stattfindet“, sagte Herrgott.