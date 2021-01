Die Überprüfung mittels der zuverlässigeren PCR-Tests bestätigte nun 24 Neuinfektionen in der Einrichtung, die bis dato corona-frei gehalten werden konnte. Symbolfoto

Schleiz. 27 Infektionen in einem Pflegeheim treiben die Inzidenz im Saale-Orla-Kreis nach oben. In der Einrichtung wurden die ersten Covid-19-Impfungen im Kreis durchgeführt.

Corona-Ausbruch in geimpfter Betreuungseinrichtung im Saale-Orla-Kreis

Nach einigen Tagen mit rückläufigen Corona-Fallzahlen registriert das Robert-Koch-Institut für den 21. Januar wieder eine deutlichere Zunahme an Neuinfektionen für den Saale-Orla-Kreis. 58 neue Fälle an einem Tag lassen die Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf 261,5 und damit exakt den Wert von Dienstag steigen, teilte das Landratsamt mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Knapp die Hälfte der Fälle lässt sich einem Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein in Ebersdorf zuordnen. Jenseits dieses lokalen Hotsports passt die Zuwachsrate zum Infektionsgeschehen der vergangenen Tage.

Infektionen auch nach Impfung kein Einzelfall

Das Interessante im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Haus Elisabeth in Ebersdorf ist, dass dort am 7. Januar die ersten Covid-19-Impfungen im Saale-Orla-Kreis durchgeführt wurden. Möglichen Spekulationen zu einem Zusammenhang zwischen Impfung und Neuinfektionen schiebt Amtsarzt Torsten Bossert einen Riegel vor: „Dass die PCR-Tests durch die Impfung positiv ausfallen, ist aus biologischer Sicht ausgeschlossen. Dass es ausgerechnet in dem Zeitfenster zu einem Corona-Ausbruch kam, bevor ein wirksamer Impfschutz aufgebaut werden konnte, ist einfach Pech“, heißt es weiter.

Aktuell wird in der Wissenschaft davon ausgegangen, dass es mindestens eine Woche, eher aber zehn bis 14 Tage dauert, bis der Körper auf die Impfung reagiert und eine erste Immunantwort ausbildet. Der vollständige Impfschutz entwickelt sich erst einige Tage nach der zweiten Impfung.

Ersten positiven Schnelltestergebnisse acht Tage nach der Impfung festgestellt

Die ersten positiven Schnelltestergebnisse im Haus Elisabeth wurden am vergangenen Freitag, acht Tage nach der Impfung, festgestellt. Die Überprüfung mittels der zuverlässigeren PCR-Tests bestätigte nun 24 Neuinfektionen in der Einrichtung, die bis dato corona-frei gehalten werden konnte. Innerhalb der speziellen Bewohnerschaft, die sich aufgrund von Demenz bei gleichzeitig hohem Bewegungsdrang kaum voneinander isolieren lässt, konnte sich das Virus offenbar schnell ausbreiten. Innerhalb der Belegschaft gibt es drei weitere Infektionen.

Bundesweit wurden bereits einige Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen festgestellt, nachdem die erste Impfung erfolgt war. Aufgrund der Zeit, die es benötigt, bis sich der Impfschutz aufbaut, halten Wissenschaftler derartige Ereignisse für nichts Außergewöhnliches. Zwei Beispiele sind etwa in direkter Nachbarschaft, im Landkreis Kronach zu finden. Insofern ist das Haus Elisabeth kein Einzelfall.

Die meisten Neuinfektionen

Abseits der Pflegeeinrichtung in Ebersdorf wurden für den Saale-Orla-Kreis die meisten Neuinfektionen in Rosenthal (6) und Neustadt (4) festgestellt. Je drei neue Corona-Fälle gab es in Remptendorf und Saalburg-Ebersdorf.