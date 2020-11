Das Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises meldet am Donnerstag einen sprunghaften Anstieg mit 20 nachgewiesenen Covid-19-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Damit steigt die Zahl der aktuellen Fälle auf 125. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Betroffen sind drei Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes in Schleiz und Tanna, weshalb für Freitag eine Krisensitzung mit Vertretern des DRK angesetzt wurde. Außerdem wurde eine Zahnarztpraxis im Orlatal geschlossen.

Bei zwei Bewohnern des DRK-Seniorenzentrums in Schleiz wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen. „Diese wurden umgehend in ihren Wohnbereichen isoliert und werden nur von ausgewiesenem Personal betreut. Die Heimleitung hat mit sofortiger Wirkung die Einstufung der Einrichtung nach dem Ampel-Prinzip auf Rot gesetzt und ein generelles Besuchsverbot verhängt. Die Angehörigen werden derzeit über die verschärften Maßnahmen informiert“, teilte Kreisverwaltungspressesprecherin Julia Weiß mit.

In Tanna Senioren im häuslichen Umfeld infiziert

In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt würden die bisher schon bestehenden strengen Hygienemaßnahmen weiter ausgebaut und erweitert, um eine Übertragung in andere Bereich der Einrichtung und damit eine Ausweitung des Ausbruchsgeschehens zu vermeiden.

Die im Frühjahr speziell für den Bereich der Pflege gegründete Task-Force des Gesundheitsamtes sei seit dem späten Mittwochabend unterstützend vor Ort im Einsatz. Auch bei einem zum DRK gehörenden ambulanten Pflegedienst in Tanna seien mehrere Patienten im häuslichen Umfeld positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

„Ob diese Infektionen eventuell auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen, wird gerade ermittelt. Schon am Dienstag sind alle Mitarbeiter des Pflegedienstes getestet worden. Die Ergebnisse stehen bisher noch aus. Die Betreuung der Patienten wird unter deutlich erhöhten Schutzmaßnahmen fortgesetzt, allerdings wird auch hier das Maß der Kontakte möglichst weitgehend reduziert, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern“, erläuterte Julia Weiß.

Für Freitagfrüh sei eine Krisensitzung mit den Vertretern des DRK und des Landratsamtes geplant, um das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus in den betroffenen Einrichtungen festzulegen. „Wir müssen die Schwächsten der Gesellschaft in besonderem Maße schützen und alles dafür tun, um die Einrichtungen wieder virusfrei zu bekommen“, mahnte Landrat Thomas Fügmann (CDU) in einer Pressemitteilung.

In der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Tanna seien bei weiteren Tests zwei Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betreffenden Gruppen samt Personal war aber vorsorglich schon seit vergangenem Samstag nicht mehr in der Einrichtung, sodass kein Kontakt zu den beiden anderen Gruppen bestand, die Anfang dieser Woche aus der Quarantäne in den Kindergarten zurückgekehrt sind.

Im Bereich Schleiz sind derzeit zwei Bildungseinrichtungen von dem Virus betroffen. Im Duden-Gymnasium wurde eine weitere Schülergruppe in Quarantäne geschickt und seit Donnerstag ist auch die zur Herbert-Feuchte-Stiftung gehörende Förderschule betroffen. Dort ist für zwei Klassen Quarantäne angeordnet worden, nachdem sich die Corona-Infektion zweier Betreuer bestätigt hatte.

„Aufgrund der kleinen Gruppengrößen in der Einrichtung ist die Anzahl der betroffenen Personen bisher relativ gering. Die Kontaktnachverfolgung seitens des Gesundheitsamtes läuft jedoch noch. Währenddessen kann der Schulbetrieb für die nicht betroffenen Klassen in streng getrennten Gruppen fortgesetzt werden“, so Julia Weiß.

Auch eine Zahnarztpraxis in Neustadt an der Orla musste coronabedingt geschlossen werden. Die für den Saale-Orla-Kreis gemeldeten Neuinfektionen betreffen 14 Frauen und sechs Männer im Einzugsgebiet von Schleiz (2), Neustadt (2), Pößneck, Saalburg-Ebersdorf, Hirschberg (2), Tanna (3), Gefell (2), Rosenthal am Rennsteig (2) sowie im Bereich der Verwaltungsgemeinschaften Seenplatte (2), Triptis und Oppurg (2).

Für Rückfragen zum Thema Corona sind die Telefone der Bürgerhotline im Landratsamt Saale-Orla-Kreis unter Telefon 03663 / 488 888 von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Schriftliche Anfragen können via E-Mail an buergerhotline@lrasok.thueringen.de gestellt werden.

Auch in der südlichen Nachbarregion wurde am Donnerstag ein sprunghafter Anstieg vermeldet: In Stadt und Landkreis Hof sind 94 weitere Personen positiv getestet worden. Die Zahl der aktuell Infizierten betrage 329, insgesamt 1753 Personen befinden sich in Quarantäne.