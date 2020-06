Stephanie Thiele und Siegmar Ehrhardt stehen an einem Fernwärmeanschluss in einem Haus in Tanna, in dem sich die Interessensgemeinschaft Pro Fernwärme gebildet hat.

Corona macht Tannaer Fernwärme-Rettern Strich durch Rechnung

Die Anfang März gebildete Interessengemeinschaft „Pro Fernwärme“ wollte Mitstreiter finden, um die Fernwärmeversorgung Tanna GmbH zu retten. Doch die Einwohnerversammlung, auf der sie Hausbesitzer überzeugen wollte, nicht auf Erdgas umzusteigen, konnte wegen den Coronabeschränkungen nicht stattfinden. Inzwischen hat die Teag-Tochter Thüringer Energienetze über 310 und damit ausreichend Interessenten für einen Erdgasanschluss gefunden, so dass dem Ausbau nichts mehr im Wege steht. Aufgeben wollen die Fernwärmeanhänger jedoch nicht.

Ausreichend Erdgasinteressenten in Tanna und Frankendorf

Über 310 Interessenbekundungen für einen Erdgasanschluss gibt es bislang von Hauseigentümern aus Tanna und Frankendorf. Damit ist die Mindestanzahl von 307 Anschlüssen überschritten. „Wir werden bis August die Detailfragen klären und die Bauabschnitte planen. Die Bauarbeiten sollen 2021 beginnen. Der Anschluss der Häuser soll abschnittsweise innerhalb von fünf Jahren erfolgen“, sagte Thüringer-Energienetze-Bereichsleiter Jens Mischke. Zu Gesprächen mit Vertretern der Interessengemeinschaft sieht er keinen Anlass. „Wir treten nicht gegen die Fernwärme an, sondern bieten auf Wunsch der Stadt Tanna eine Alternative zur problembehafteten Fernwärmeversorgung an“, so Mischke.

Die stadteigene Fernwärmeversorgung Tanna GmbH leidet seit ihrer Gründung im Jahr 1993 unter einer angespannten Liquiditätslage. Es war der Stadt nicht gelungen, neue starke Partner zu finden. Damit die Fernwärmekunden nicht eines Tages im kalten Haus sitzen, konnte Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) die Thüringer Energienetze dazu bewegen, Tanna und Frankendorf an die bei Mielesdorf verlaufende Erdgasleitung anzubinden.

„Die Stadtwerke Jena-Pößneck und die Teag haben sich unsere wirtschaftliche Situation angesehen. Deren betriebswirtschaftliche Profis haben gesagt, dass sich eine Beteiligung für sie nicht rechnen würde. Das Leitungsnetz ist mit elf Kilometern viel zu lang. Es könnte 450 Gebäude mit Fernwärme versorgen, wir haben aber lediglich 215 Kunden. Die Fernwärmeversorgung Tanna hätte nur dann eine Zukunft, wenn wir ständig neue Kunden gewinnen würden“, hatte Fernwärme-Geschäftsführer Aribert Ondrusch Anfang Februar auf einer Einwohnerversammlung gesagt. Im Februar 2018 sei das Fernwärmenetz an elf Stellen defekt gewesen, die Wärmeversorgung konnte über einige Stunden nicht sichergestellt werden. Ondrusch bedauerte, dass das Fernwärmenetz über kein Leckortungssystem verfüge. So käme es zu Leitungsverlusten, die die Abnehmer mitbezahlen müssten. Wenn ein Teil der Kunden bei einer Erdgaserschließung abspringe, sei die Fernwärmeversorgung wirtschaftlich am Ende. „Wir müssen jetzt nach Lösungen für einen geordneten Übergang suchen“, sagte Ondrusch im Februar.

Landesenergieagentur empfiehlt Kontrolle des Fernwärmenetzes per Drohne

Dass das Fernwärmenetz in so einem schlechten Zustand sei, bezweifeln die Initiatoren der Interessengemeinschaft „Pro Fernwärme“. „Meines Wissens gab es in den vergangenen 26 Jahren zwei oder drei große Netzhavarien. Die Schäden im Februar 2018 sind auf Bauarbeiten in der Bahnhofstraße zurückzuführen“, sagte Stephanie Thiele. Sie habe sich an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und über diesen an die Landesenergieagentur Thega gewandt. „Wir haben die Situation der Fernwärmeversorgung in Tanna begutachtet und analysiert. Dabei wurden unter anderem ökologische und ökonomische Faktoren berücksichtigt. Unsere Stellungnahme mit möglichen Handlungsempfehlungen haben wir an die Beteiligten weitergeleitet“, teilte Thega-Pressesprecher Andreas Braun mit. Mitarbeiter der Landesenergieagentur wollen nun Gespräche mit den Akteuren führen und zu gegebener Zeit über die Ergebnisse informieren. „Die Thega empfiehlt, den Zustand des Fernwärmenetzes mittels einer Drohnenbefliegung in der heizintensiven Zeit zu ermitteln. Damit lassen sich mögliche Hotspots für Wärmeverluste gut erkennen. Die Kosten für eine solche Leistung sind im Rahmen des Förderprogramms SolarInvest zu 80 Prozent förderfähig. Der Eigenanteil wäre entsprechend gering“, so Andreas Braun. Aus ökologischer Sicht sei die nahezu klimaneutrale Fernwärmeversorgung gegenüber dem fossilen Brennstoff Erdgas als sehr positiv einzuschätzen, müsse aber auch für die Stadt wirtschaftlich umsetzbar sein, so Pressesprecher Braun. Grüner Wasserstoff könnte eine Zukunftsoption sein, die allerdings erst langfristig zum Tragen kommen könnte. Die Landesenergieagentur möchte alle Beteiligten dabei unterstützen, einen Weg zu finden, um das Netz wirtschaftlich zu betreiben. „Die Thega kann diesen Prozess gern als neutraler Akteur moderieren“, so Andreas Braun.

Der Stadt Tanna werde eine große Last abgenommen

„Eine Untersuchung des Leitungsnetzes veranlasst durch die Thega wird ein Ergebnis bringen, welches niemandem etwas nützt, da das eigentliche Problem darin besteht, dass die Fernwärme in Tanna nicht soviel Geld abwirft, um alle Ersatzinvestitionen in Erzeuger- und Netzverteilschiene zu erwirtschaften. Der Zustand des Leitungsnetzes kommt noch erschwerend hinzu. Dies haben die beiden Analysen der Stadtwerke Jena-Pößneck und der Teag unabhängig voneinander bestätigt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann die Stadt Tanna wieder in die Situation kommt, Geld anfassen zu müssen, um ihre Gesellschaft mit Kapital auszustatten“, sagte Bürgermeister Marco Seidel (parteilos). Er freue sich, dass sich viele Tannaer Hauseigentümer Gedanken gemacht haben und ihr Interesse an einem Erdgasanschluss bekundet haben. „Durch die Erdgaserschließung wird der Stadt Tanna eine große Last abgenommen. Ich bin froh, dass die Thüringer Energienetze nun in die konkrete Planung einsteigen können, weiß aber auch, dass die kommenden fünf bis sieben Jahre sehr anspruchsvoll werden, da auch der Rückbau der Fernwärmehausanschlüsse mit Kosten verbunden sein wird“, erklärte Bürgermeister Seidel.