Schleiz. Musikbegabte Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren haben ihre Heimstatt in der Musikschule Fischer am Schleizer Neumarkt.

„Crash of Yesterday“ spielt Rock, Pop, Oldies und Aktuelles

Einmal wöchentlich trafen sich bislang die Mitglieder der Schülerband mit dem neugierig machenden Namen „Crash of Yesterday“ in der Musikschule Fischer in Schleiz. „Wir hatten schon lange eine Schülerband, aber da die Mitglieder eines Tages in alle Winde zerstreut werden, unter anderem zum Studium gehen, ist es nötig, die Band immer wieder neu aufzubauen“ erklärte Thomas Fischer, Leiter der Musikschule.

Rock, Pop, Oldies und aktuelle Songs stehen auf dem Programm der musikbegabten jungen Leute im Alter von 14 bis 16 Jahren. Dabei sind zwei Sängerinnen: Clara Schnedermann und Antonia Richter. Meren Kruse spielt Gitarre, Lucas Mosch E-Gitarre, Felix Jacob sitzt am Schlagzeug. Musiklehrer Bastian Liebold bringt den Bass zum Klingen und hält die Leitung fest in den Händen.

Für öffentliche Auftritte gab es bereits Anfragen. „Gemeinsam zu musizieren macht Spaß“, darüber sind sich die Bandmitglieder einig. Das erfordere aber auch Disziplin. Jeder muss mitziehen und entsprechend üben. Das klappt sicher, denn keiner will sich vor den anderen eine Blöße geben.

Jeder müsse begreifen, dass alle das gleiche Interesse haben und wie wichtig jeder Einzelne für die Gruppe ist – meinen die jungen Leute. Sie wünschen sich, dass es so positiv wie bisher weitergeht. „Die Musikrichtung passt und wir möchten schon bekannt werden. Allerdings müssen wir dran bleiben und unser Ziel nicht aus den Augen verlieren“, ist allen klar. So ist die Freude über merklich steigende Qualität ein positives Gruppengefühl, das anfeuert, noch besser zu werden.