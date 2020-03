Crispendorf. In Crispendorf fand am Sonnabend die erste Gala des Faschingsclubs statt.

Crispendorfer Narren haben aufgerüstet

Die Narren des Crispendorfer Faschingsclubs haben aufgerüstet. Und zwar mit dem „Kleinen Alvin“. Was sich jedoch so niedlich anhört ist eine Konfettikanone in Eigenbau, die ordentlich Wumms hat.

Gut fünf Meter schoss das Konfetti mit einem ordentlichen Knall aus der Kanone, nachdem der Hofgarden-General seinen Schwur ableistete, mit Obacht und Sorgfalt auf den „Kleinen Alvin“ aufzupassen. Der „Kleine Alvin“ war selbstverständlich nicht der einzige Knaller, den die Narren am Sonnabend auf ihrer ersten Gala

Die Kanone, der "Kleine Alvin", ist neues Mitglied in der Crispendorfer Hofgarde. Foto: Oliver Nowak

im Saal der Altec Metalltechnik GmbH parat hatten. Großkalibrig gestalteten sich auch die Wortsalven der Büttenreden, die in jede Richtung feuerten. Ordentliche Breitseiten bekam da vor allem CDU ab. Zum Beispiel für das Handeln der Partei auf Landes- und Bundesebene nach den Ministerpräsidenten-Wahlen oder auch die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg, die als Aufsichtsratsvorsitzende der Krankenhäuser Schleiz und Greiz die Schleizer Geburtsstation schloss. Aber auch andere politische und gesellschaftliche Themen wurden aufs Korn genommen. „Genderwahn und politische Klischees, wer es nicht hören will, leck uns am Gesäß“ polterte Clubpräsident André Grau. Der Schleizer Bürgermeister Marko Bias und der Landtagsabgeordnete Christian Herrgott (beide CDU) nahmen die närrische Kritik mit Humor und Gelassenheit.

Dass der Crispendorfer Faschingsclub auch tänzerisch brillieren kann, zeigte sowohl die Funkengarde als auch die kleinen Narren mit ihren Tänzen. Getreu dem Motto der Neuen Deutschen Welle wurde stets zur Musik dieser Jahre getanzt.

Beim Finale sorgte dann das Crispendorfer Männerballett wieder mit ihren tänzerischen und akrobatischen Einlagen für lautstarken Jubel im voll besetzten Saal. Die 2. Gala des Crispendorfer Faschingsclub findet am Sonnabend um 20 Uhr statt.