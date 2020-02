Damit aus den Schleizer Kleingartenanlagen kein Bauland wird

In Großstädten mit Wohnungsmangel will man Kleingartenanlagen in Bauland verwandeln. Das will der Regionalverband der Gartenfreunde Obere Saale im Interesse der sieben Kleingartenanlagen in Schleiz verhindern.

Eine Arbeitsgruppe hat die Kleingartenentwicklungskonzeption erarbeitet, die in den Flächennutzungs- und den Bebauungsplan der Stadt Schleiz als Dauerkleingärten eingearbeitet werden soll, sagte der Regionalverbandsvorsitzende Joachim Gensior am Montag. „Kleingärten haben in unserer arbeitsteiligen Industriegesellschaft eine wichtige sozialpolitische Bedeutung. Sie stellen einen notwendigen Ausgleich zu den Mängeln im Wohnbereich und im Wohnumfeld dar und verbessern wesentlich die Lebensverhältnisse des Kleingärtners und seiner Familie“, so Gensior. Er wies darauf hin, dass die Kleingartenanlagen in der Region eine lange Tradition haben. In Schleiz wurden diese wegen der kritischen Versorgungslage ab dem Jahr 1908 und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet.

346 Parzellen in Schleiz

Die sieben Kleingartenanlagen bilden einen grünen Gürtel um die Kernstadt von Schleiz. Zusammen mit anderen Freiflächen und stark durchgrünten Siedlungsbereichen sorgen sie nach Angaben des Regionalverbandsvorsitzenden für bessere Luft und Temperaturminderung in der Kreisstadt.

Insgesamt gibt es 346 Parzellen: Davon 47 in der Kleingartenanlage „Am Sonnenbad“, 52 in der „Bergstraße“, 32 in der „Greizer Straße“, 67 im „Langenwiesenweg“, 72 in der „Seng“ und 31 im „Wisentagrund“. Keine Zuarbeit für die Entwicklungskonzeption habe die Kleingartenanlage „Langenbacher Weg“ geliefert, so Gensior. Von den 303 Parzellen in den anderen sechs Kleingartenanlagen hatten lediglich sieben keinen Pächter (Stand 2018).

Attraktivität auch für junge Familie gesteigert

Die meisten Pächter sind um die 60 Jahre alt. „Dank der Mund-zu-Mund-Propaganda der anderen Pächter gelingt es uns gut, Nachnutzer zu finden, wenn jemand altersbedingt seinen Garten aufgeben muss. Um auch attraktiv für junge Familien zu sein, werden auf Gemeinschaftsflächen unserer Kleingartenanlagen Spielgeräte aufgestellt“, sagte der frühere Regionalverbandsvorsitzende Harald Gaudl, unter dessen Federführung die Konzeption entstand. Unter den Pächtern seien auch einige Bürger aus Ungarn und Rumänien, die in Schleiz leben und arbeiten.

Die meisten Pächter genießen die Ruhe in ihrem Garten, in dem sie Obst und Gemüse für den Eigenbedarf anbauen. „Ein regelmäßiger Schwatz über den Gartenzaun ist wichtig für die Harmonie unter den Pächtern“, sagte Gensior. Die meisten Gärten verfügen über Strom- und zentrale Wasseranschlüsse. Eine Anbindung an das Abwassernetz haben sie nicht, da in den Gartenlauben kein Dauerwohnrecht bestehe.

Ein Drittel der Fläche für Anbau von Obst, Gemüse und Beeren

Die Gesamtfläche der sechs Kleingartenanlagen inklusive Gemeinschaftsfläche beträgt 11,87 Hektar. Mit 119 sind die meisten Parzellen zwischen 300 und 400 Quadratmeter groß. Vier Gärten sind unter 200 Quadratmeter klein, 111 unter 300, 54 unter 500, sechs unter 600 und neun über 600 Quadratmeter groß. Ein Drittel der Fläche muss für den Anbau von Obst, Gemüse und Beeren verwendet werden. „Wir messen aber nicht nach. Der Charakter eines Kleingartens muss jedoch erkennbar sein“, so Gaudl.

An einem Tafelgarten wie im Orlatal, in dem Ein-Euro-Jobber Obst und Gemüse für Bedürftige anbauen, die über die Lebensmittel-Tafel ausgereicht werden, gäbe es in Schleiz bislang kein Interesse.