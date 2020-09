Demonstranten fordern ein funktionierendes Krankenhaus in Schleiz und kein Pflegeheim.

Schleiz. Protestkundgebung am Krankenhaus Schleiz, bevor die Geschäftsführer die Pflegeheim-Pläne verkünden.

„Wir brauchen in Schleiz ein funktionierendes Krankenhaus und kein Pflegeheim. Dafür stehen wir hier.“ Ähnlich wie Regina Frank äußerten Demonstranten am Montag vor dem Kreiskrankenhaus Schleiz ihren Unmut über die Pläne, im Flügel C des Schleizer Krankenhauses ein Pflegeheim zu schaffen.