Der Anfang ist gemacht

Der Anfang ist gemacht. Viele Interessenten haben sich Vorkaufsrechte in dem seit 2004 bestehenden Schleizer Industriegebiet sichern lassen. Doch Steffen Weiser aus Crispendorf ist mit seiner Firma Fassadentechnik Weiser der erste Investor, der ein Produktions- und Bürogebäude baut.

Nachdem es keine Rückübertragungsansprüche auf die Grundstücke mehr gibt, bemüht sich der städtische Wirtschaftsamtsleiter Mirko Ellrich intensiv um Investoren für das Gebiet, in dem 16 Hektar bebaut werden können. Schleiz kann froh sein, dass die Fassadentechnikfirma hier den Anfang macht und nicht die von Anwohnern befürchtete „Chemiebude“, um die die Stadt lange Zeit vergebens warb.

Schleiz, top gelegen an der Autobahn und in der Mitte Deutschlands, hat gute Chancen, sich und das Industriegebiet zu entwickeln. Während die Heberndorfer Leistenfabrik in absehbarer Zeit nicht in Schleiz bauen will, zeigten Chinesen Interesse am Standort. Weil chinesische Elektrofahrräder in der EU mit Strafzöllen belegt werden sollen, sind Hersteller und Zulieferer aus der ostasiatischen Export­nation im Raum Schleiz auf der Suche nach Produktionsmöglichkeiten.

Jetzt, wo der Anfang gemacht ist, findet sich hoffentlich bald der nächste Bauwillige.