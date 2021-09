Der Geruch von geschmolzener Butter

Anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September werden im Haus Elisabeth in Ebersdorf mit den Bewohnern Detscher auf dem Ofen gebacken.

Ebersdorf. Erinnerungen an die Kindheit beim Detscherbacken in Ebersdorf

„Willkommen in unserer Welt“ steht am Eingang zum Haus Elisabeth in Ebersdorf. Die 40 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses sind an Demenz erkrankt und oft in ihren eigenen Gedanken gefangen. Doch das hindert nicht daran, Freude zu bereiten.

Pflegedienstleiterin Franziska Hecklau und ihr Team haben dafür immer wieder neue Ideen. Nun wurde anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September ein Ofen vor das Haus gebracht und darauf Detscher gebacken, wie Sandra Smailes, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, informiert.

„Doris Räse und Renate Fickert hatten die Idee. Manche haben sogar geholfen, alle mitgegessen und dann von früher erzählt, denn schon der Geruch vom Teig auf der heißen Herdplatte und geschmolzener Butter versetzt gedanklich so manchen in seine Kindheit zurück. Da kommen Erinnerungen, die erzählt werden, als sei es gestern gewesen“, sagt Stephanie Walther, Mitarbeiterin im Sozialen Dienst des Hauses.

Biografie-Arbeit wird es genannt, wenn Themen angesprochen werden, Bilder gezeigt, kleine Handgriffe getan oder Veranstaltungen stattfinden, die den an Demenz erkrankten Bewohnern aus ihrem Leben vertraut sind. Dazu gehört auch das Probieren von Speisen und Getränken von früher, ob Detscher oder Schlachtfest, was den Bewohnern gut tut, wird gern angeboten.

Laut Wikipedia finden seit 1994 am 21. September in aller Welt vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation der Alzheimer-Kranken und ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen.

Kontakt: Seniorenzentrum Emmaus, Haus ElisabethFranziska Hecklau, Pflegedienstleiterin Tel.: 036651 - 3819-11Mail: F.Hecklau@diakonie-wl.dewww.diakonie-wl.de

