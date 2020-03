Der Mythos Trabant lebt: Limousine zersägt und als Cabrio wieder neu aufgebaut

„Das was ich hier mache, kostet zunächst ein wenig Überwindung. Denn man macht ja ein Auto erstmal kaputt, um es schließlich wieder aufzubauen. Aber allein das Zweitaktgeräusch ist dann schon Musik in meinen Ohren“, diese Gedanken stammen von Frank Springer, dem Chef der IFA und Trabant Freunde Schleiz. Geäußert hat er sie jüngst in seiner Garage, wo er auch diesen Winter fleißig an einem Trabant „schraubt“ – diesen Schritt für Schritt von der Limousine zum Cabrio wandelt.

Gebaut im Juli 1986 in Zwickau

Schmuck lackiert ist das, was hier die Blicke auf sich zieht. Glaubt man der Plakette im noch verwaisten Motorraum des „Trabis“, begann dessen erstes „Pkw-Leben“ im Juli 1986 in Zwickau. Eigentlich sei er ja für Sohn Chris bestimmt gewesen, der ebenfalls Vereinsmitglied ist und bereits einen Trabant-Kombi sein Eigen nennt. Viel rumgestanden habe der „Neuerwerb“, bis ihn der Vater übernahm und dann mit der oben genannten Zielstellung Hand anlegte.

Die Wintermonate sieht Frank Springer als eine Zeit der Vorbereitung auf Neues – folgt man seinen Worten wird schnell klar, dass er am liebsten aber draußen bei schönem Wetter an dem Oldie „schraubt“. Alles in allem geht das schon gut vier Jahre so und das mit einigem Aufwand. „Denn das macht in der Garage nicht so viel Sinn. Der Trabant kommt auf die Räder, dass er beweglich ist. Er hat ja aktuell nur die Hinterachse drin – das wird wohl im April passieren, schätze ich mal. Und dann mache ich das lieber draußen weiter, wenn schönes Wetter ist“, erklärt der 58-Jährige.

Wie macht man aus einer Limousine am besten ein Cabrio? Beim Trabant geht das unter anderem mit einer Säge, wie dieses Foto mit Frank Springer hier beweist. Foto: Springer / OTZ

Ist doch der Umfang der Arbeiten für einen Laien kaum zu ermessen, der effektiv schon nötig war – um den Stand „heute“ zu erreichen. Schließlich soll am Ende ja ein ganz „neues“ Auto bei Springers auf dem Hof stehen, das vom TÜV abgenommen und somit alltagstauglich ist. Und bis dahin gibt es noch jede Menge zu tun. Das Spektrum geht da – nur grob aufgezählt und ohne Anspruch auf Vollständigkeit – vom Einbau des Motors samt überholtem Getriebe, der Lenkung, über das Montieren der Achsen und dem Einsetzen der Frontscheibe, bis hin zum Polstern der Sitze. Auf die Frage, ob denn das Gefährt möglicherweise schon im Sommer mit gen Schweden rollen kann, wollte Frank Springer noch keine konkrete Antwort geben.

Mythos Trabant lebt nach wie vor

„Es ist wirklich ein prima Hobby mittlerweile geworden. Weil, es gibt so viele Freunde dieses Pkw. Und wir sind auch eine dufte Truppe, in der nicht nur das ‚Schrauben‘ wirklich Spaß macht. Der Mythos Trabant lebt auch 30 Jahre nach der Wende. Man kann kreativ sein, alles zuhause selbst machen – ohne große Sonderwerkzeuge“, schwärmt der Schleizer fast ein wenig.

Die Einschätzung „dufte Truppe“ steht da gewiss allgemein für die Szene der Fans von Fahrzeugen mit DDR-Vergangenheit, die es mittlerweile in ganz Deutschland gibt. Aber sicher im Besonderen auch für die IFA und Trabant Freunde Schleiz, die sich 2013 gründeten und zu denen gegenwärtig elf Mitglieder im Alter von knapp 20 bis 59 Jahren gehören.

„Mittlerweile ist es generell im Verein schon so, dass nicht jeder nur ein Fahrzeug hat. Das fängt beim Trabant an, geht über den Barkas B1000 bis hin zum Wartburg in allen Varianten und dem Qek Junior.“ Und so ein Oldie auf vier Rädern soll natürlich auch rollen, soll die Aufmerksamkeit der Menschen am Straßenrand oder bei den Zweitakter-Treffen auf sich ziehen. „Dort holt man sich auch jede Menge Ideen“, ergänzte Dieter Schmidt, der im Anschluss noch Rede und Antwort zur Schweden-Tour stand.

Ljungsarp ist nach zwei Tagen Ziel

So etwas plant man im Verein alle zwei Jahre. In Ungarn, am Balaton, waren die Schleizer bereits. Was das Ziel diesmal angeht, habe man über Rimini in Italien oder Schweden diskutiert. Nun geht es also in den Norden, unterwegs sein möchte man zwischen dem 8. und 22. August. Endpunkt der gut zweitägigen Fahrt dort ist das Städtchen Ljungsarp, gelegen zwischen Göteborg und Jongköpping.

Von Schleiz aus geht es zunächst nach Fehmarn, wo auch übernachtet wird. Anderntags will man via Fährverbindung Dänemark und dann auf der Piste Kopenhagen erreichen. Ein Erlebnis der besonderen Art wird bestimmt die Querung des Öresunds auf einer gut 16 Kilometer langen Brücke. Um die 1000 Kilometer müssen schon bis Ljungsarp zurückgelegt werden.

Auf dem Besuchsprogramm in Schweden steht unter anderem Lönneberga, wo der Film „Michel“ entstand und sich das Astrid-Lindgren-Museum befindet. Alles andere will man mehr oder weniger spontan entscheiden. Der Weg wieder zurück soll die Reisegruppe über Rostock führen. „Wir haben als Schleizer einen echt guten Namen, überall wo wir an Treffen teilnehmen. Wenn man gerade an der Ostsee ist wird immer gefragt: Was macht das Schleizer Dreieck?“, freut sich nicht nur Frank Springer.

