Peter Cissek über notwendige Gewerbesteuer-Anpassungen.

Während sich viele Unternehmen und Bürger sorgen, wie sie in der Energiekrise gut über die nächste Zeit kommen, könnte anschließend der nächste Hammer kommen. ZPR-Geschäftsführer Leonhard Nossol sagte beim Treffen des Kommunalpolitischen Forums Thüringen gegenüber Linke-Politikern, dass es seinem Unternehmen vergleichsweise gut gehe, weil es die enorm gestiegenen Rohstoffpreise weitergeben kann. Das führe dazu, dass der Jahresumsatz und bedingt auch der Erlös steigen.

Doch es werde wohl der Zeitpunkt kommen, an dem der Markt einbricht, weil sich viele Kunden die gestiegenen Preise nicht mehr leisten können. Auch seien Wettbewerber in manch anderen Ländern nicht von der Preisexplosion betroffen, wie er es in den Abrechnungen der Mercer-Schwesterbetriebe in Kanada sehe, so Nossol. Möglicherweise werde die ZPR dann auch Verluste einfahren, aber bei der Berechnung der Gewerbesteuer noch an den Zahlen der guten Jahre bemessen, was dann die Unternehmen in einer schweren Zeit zusätzlich belaste. Die Politik muss sich schon jetzt eine bessere Lösung einfallen lassen.

ZPR ist nur auf ersten Blick eine Krisengewinnerin