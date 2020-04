Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Osterhase kommt zur Preisverleihung später nach Schleiz

Die behördlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus haben die traditionell am Gründonnerstag stattfindende Preisübergabe an die Teilnehmer des Ostermalwettbewerbes des Handels- und Gewerbevereins Schleiz vorerst ausfallen lassen. Dennoch gab es eine überaus rege Beteiligung.

Insgesamt gab es über 60 Einsendungen von Kindern im Alter von zwei bis 14 Jahren. Am Wettbewerb beteiligten sich vorwiegend Kinder aus dem Oberland, aber auch aus Zeulenroda, Caaschwitz, Reichenbach im Vogtland, Glauchau, Kulmbach und Gauting in Oberbayern. „Da ein Treffen der Jury in diesem Jahr nicht möglich war, erfolgte die Auswertung erstmals im Rahmen einer Videokonferenz“, teilte Juergen K. Klimpke vom Handels- und Gewerbeverein Schleiz (HGV) mit.

„Die Preisverleihung holen wir selbstverständlich nach. Der Osterhase weiß auch schon Bescheid und kommt für uns später noch einmal vorbei“, teilte HGV-Vorsitzende Gabriela Seidel mit.

Teilnehmer selbst aus Oberbayern

Die Hauptpreisträger sind in diesem Jahr: Jonas Ritter (5) aus Gauting, Lara-Angelina Lüdtke (7) aus Pöritzsch, Emma Levien (10) aus Hirschberg, Juliane (10) und Jonas (7) Schreiber aus Schilbach sowie die beiden Schleizer Nele Kuschick (4) und Freddy Pitz (10).

Weiterhin erhalten jeweils einen Preis: Maisy, Mia und Mick Rabe, Charlotte und Johanna Scharch, Marlon Runde, Paul Wagner, Noah und Elias Rittner, Elise und Oskar Schmalfuß, Marie Hetzinger, Elisa Körner, Eva Bähr, Amalia und Melinda Reißig, Laura Steinig, Sahra Ziegler, Hannah und Jan Levien, Alexander-Maximus Wohlfahrt, Philipp und Domenik Knüpfer, Finley Flemming, Lennon Stark, Aileen, Milla Feistel, Lukas und Moritz Thamm, Michel und Emil Franke, Paul und Mia-Sophie Häder, Leon Lepa, Jeremy Richter, Leonie Manger, Emma und Bastian Thrum, Merle und Elli Kaiser, Daniel Küppner, Xenia-Marie Rosenthal, David Josiger, Emilia Kirchner, Anni Müller, Leni, Ella, Anton und Alma Reinhold, Johannes und Jonathan Josiger, Luca und Levi Jüchser, Amy Mörke, Carlotta und Carl Stump, Charlotte Seidler, Eddy und Rudy Dietz, Rosalie Hartmann, Ben Richard Weber, Bjarne und Karl Häusch, Elina und Yasmin Freund, Valerie und Amelie Wegel sowie die Gelbe Gruppe des Parkkindergartens Schleiz und die Fuchsgruppe aus der DRK-Kindergarten Oberböhmsdorf.

Freddy Pitz aus Schleiz mit seiner Arbeit. Foto: HGV