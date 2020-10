„Die Euphorie darf wiederkommen“

Die Stadt Schleiz ist in Sachen Pumptrackbau am Donnerstagnachmittag einen bedeutenden Schritt weitergekommen. Im Kinder- und Jugendstützpunkt Schleiz (KJS) hielt der Pumptrack-Planer Dirk Lücke von Studio L2-Architektur aus Borgentreich (Nordrhein-Westfalen) einen Workshop mit interessierten Jugendlichen ab, die ihre Wünsche und Idee zur Pumptrack-Gestaltung kundtun sollten.

Zum Auftakt jedoch schilderte der Bauamtsleiter der Stadt Schleiz, Thomas Haberkern, in einem 15-minütigen Vortrag kurz zusammengefasst die bisherige, jahrelange Odyssee um die Errichtung eines Pumptracks. Vor allem die Standortfrage bereitete immer wieder Probleme. Unter anderem, weil in dieser auch die Standortfrage mit einem neuen KJS-Standort verbunden wurde. Dies allerdings ist nun quasi voneinander losgelöst. Vor allem der Pumptrack soll kommen. Eine dafür geeignete Freifläche hat die Stadt in Wisentanähe im Auge. Bürgermeister Marko Bias (CDU), dem der Unmut der Jugendlichen und Jugendarbeiter aufgrund der Verzögerungen zum Pumptrackbau vielfach zugetragen wurde, zeigte Verständnis und ermunterte: „Die Euphorie darf gerne wiederkommen.“ Die Jugendlichen sollten ihre Idee zum Pumptrack preisgeben. Die Stadt wolle einen qualitativ hochwertigen Pumptrack errichten lassen. Welcher Kostenrahmen dafür gesteckt sei, verriet er nicht. Allerdings solle schon im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden und auch der Bauabschluss solle im kommenden Jahr erfolgen.

Stadt und Planer Dirk Lücke favorisierten einen Pumptrack aus Asphalt. Zudem soll ein sogenannter Kids-Track angeschlossen werden – ein kleiner pumptrackartiger Parcours auf den besonders junge Kinder aber auch Rollstuhlfahrer fahren könnten. Auch eine sogenannte Jumpline ist angedacht. Das ist eine gerade Fahrbahn die durch Hügel weite und teils hohe Sprünge ermöglichen soll. So eine Jumpline wünschten sich auch die anwesenden Jugendlichen. „Und wir brauchen eine Beleuchtung“, sagte der 13-jährige Leo Fügmann. Schließlich wolle man auch abends und in der dunklen Jahreszeit eine Nutzungsmöglichkeit haben. Anton Suhr, ebenfalls 13 Jahre alt, machte sich für einen angeschlossenen Kids-Track stark. Dadurch würden die erfahreneren Fahrer auf dem Pumptrack nicht von den Jüngsten gestört, außerdem helfe es, schon junge Kinder für den Freizeitsport zu begeistern. Auch ein W-Lan-Hotspot ist von den Jugendlichen erwünscht – allerdings mit Passwortsicherung, damit der Internetzugang nicht von jedem benutzt wird und den Jugendlichen vorbehalten bleibt.