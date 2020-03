Die Feuerwehr bringt den Einkauf

Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zählen mit Blick auf das Coronavirus aktuell zu den Risikogruppen in der Gesellschaft, die eines besonderen Schutzes und besonderer Hilfe bedürfen. Wie das praktisch aussehen könnte, war am Freitag in Gefell zu erfahren: Dort gibt es eine Initiative junger Feuerwehrmitglieder, die für den genannten Personenkreis zum Beispiel das Erledigen von Einkäufen sowie Botengänge anbieten. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

Auf den Weg gebracht hat die ganze Geschichte der 17-jährige Tim Kleinhenz, der auch den Kontakt zur Tagespflege hält. Diese ist bekanntermaßen seit dem 18. März geschlossen und agiert jetzt auch als Kontaktbüro für Hilfesuchende und Hilfswillige im Ehrenamt aus dem gesamten Schleizer Oberland.

Der Kreis dieser Feuerwehr-Helfer umfasst inzwischen zehn junge Leute – zwei aus Gebersreuth, einer aus Dobareuth und die anderen aus Gefell. „Wir sind froh über dieses Engagement. Das unterstützen wir natürlich, ob von kommunaler Seite oder seitens der Feuerwehr“, betonte Stadtbrandmeister Mark Militzer. Das Angebot steht, muss aber wohl in der Öffentlichkeit noch etwas bekannter werden. Praktisch soll das so aussehen, dass der oder die Hilfsbedürftige beim Kontaktbüro beziehungsweise die Tagespflege anruft. Dort werden Name und Adresse sowie die Einkaufsliste notiert. Per E-Mail bekommt Tim Kleinhenz alle Infos und stimmt sich mit seinen Mitstreitern ab.

In Zweiergruppen werden die schließlich aktiv, mobil sind sie mit einem Kleinbus der Feuerwehr. Der wird gesteuert von jeweils einem älteren Kameraden, der auf Abruf zur Verfügung steht. Immer dienstags und freitags soll dieses „Einkaufsmobil“ zwischen 16 und 19 Uhr das Bestellte in der Region ausliefern. Also, auch hier ist die Feuerwehr einsatzbereit: Erwarten die jungen Leute ab sofort ihre Aufträge.

Der Feuerwehrverein stellte den Einkäufern zunächst einmal ein gewisses Startkapital zur Verfügung, so dass die handlungsfähig sind. Abgeliefert wird das Bestellte samt Kassenzettel kontaktlos an der Wohnungstür – dort bekommen die „Samariter in Uniform" schließlich auch ihr Geld. Heißt es: Aufgabe erfüllt!

Für wenigstens etwas Normalität in diesen Zeiten steht der Gefeller Osterbrunnen, den man seit Anfang dieser Woche nahe dem Rathaus bewundern kann. Bürgermeister Marcel Zapf dankte Bärbel Vödisch und all ihren Helferinnen fürs Engagement beim Schmücken. Foto: Uwe Lange

Bürgermeister Marcel Zapf (VUB/CDU) verwies im Gespräch noch darauf, dass es bereits vor 14 Tagen eine Runde aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Feuerwehrführung gab: „Wir haben dort alles mal besprochen, was kommen könnte.“ Stichwort: Pandemieplanung für die Stadt und die Ortsteile! Nach Aussage von Mark Militzer, war die Frage der Schutzbekleidung auch für die Gefeller ein Problem. Selbstverständlich sei eine Grundausstattung vorhanden gewesen, aber Vorräte in Mengen habe es nicht gegeben.

Nachordern war also angesagt. „Die gegenwärtige Situation ist so, dass auf jedem Fahrzeug eine gewisse Notfallausrüstung ist – was Schutzanzüge, Masken, Brillen und Handschuhe angeht“, erklärte der Stadtbrandmeister. Abgefragt wurde zudem eine so genannte Tageseinsatzbereitschaft, also wer jeweils im Wochenturnus kurzfristig für anstehende Aufgabe unkompliziert zur Verfügung stehen würde. „Wir kamen dabei auf ungefähr 20 Kameraden.“ Beim Bürgermeister liegt ein fast 40-seitiger Plan über Maßnahmen, die zu treffen sind, sollte sich das Coronavirus im Territorium großflächiger ausbreiten.

„Einsamkeit ist für viele alt gewordene Menschen das Schlimmste. Nun drohen in der Corona-Krise für sie lange, einsame Tage, soziale Isolation. Wir können hier gegensteuern und bieten in dieser besonderen Zeit Verhinderungspflege in der Häuslichkeit an“, sagte Ramona Kleinhenz, Leiterin der Tagespflege Gefell.

Die aufgrund der Schließung Mitte März von ihrer Arbeit hier freigestellten Pflege- und Betreuungskräfte, unterstützen die Pflegeheime und den ambulanten Pflegedienst der Diakonie-Sozialstation – sollen diese pflegebedürftigen und andere Menschen zu Hause versorgen beziehungsweise die Familien entlasten. Verwiesen wurde am Schluss nochmals darauf, dass das Kontaktbüro beziehungsweise die Tagespflege vormittags zwischen 8 und 10 Uhr besetzt ist.

Hilfesuchende und Hilfswillige können sich melden unter Telefon: 036649/883-60.