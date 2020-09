Diese Straßen sind im Saale-Orla-Kreis gesperrt

Auf diesen Straßen im Saale-Orla-Kreis ist mit Sperrungen oder Behinderungen zu rechnen:

Dreba. Die Landstraße L2350 (Dreba – Linda) wird vom Ortsausgang Dreba bis zum Abzweig K502 (Richtung Quaschwitz) vom 5. bis 23. Oktober voll gesperrt. Der Grund hierfür sind Straßenbauarbeiten. Die Umleitung erfolgt über Knau.

Ranis. Wegen der Verlegung einer Gasleitung wird die August-Bebel-Straße auf Höhe Hausnummer 8 vom 28. September bis 2. Oktober voll gesperrt.

Schlegel. In Schlegel kommt es im Bereich des Abzweigs in Richtung Seibis zur halbseitigen Straßensperrung aufgrund einer Schadstellensanierung. Vom 28. September bis 2. Oktober wird der Verkehr per Ampel geregelt.

Schleiz. Wegen der Errichtung eines Hausanschlusses wird die Oststraße auf Höhe Hausnummer 3 vom 30. September bis 2. Oktober voll gesperrt.

Schleiz. Am Hintersten Block des Windmühlenwegs kommt es am 1. Oktober wegen einer Kranaufstellung zur Vollsperrung.

Triptis-Schönborn. Die Kreisstraße in Höhe Teich wird wegen Schachtarbeiten vom 28. September bis zum 9. Oktober voll gesperrt.

Weira. Im Gewerbegebiet Weira wird die Albert-Einstein-Straße zwischen der Einmündung Anne-Frank-Straße und An der Lausbrücke vom 29. September bis zum 14. Oktober voll gesperrt. Die Ursache dafür sind Rohrverlegearbeiten.

Weira. Die Kreisstraße K502 wird zwischen dem Abzweig L2350 (Knau – Linda) und der Einfahrt ins Gewerbegebiet Weira vom 26. Oktober bis 6. November wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Dreba und Knau.

Bereits gemeldete Sperrungen:

Gräfenwarth. Die Überfahrt der Staumauer der Bleilochtalsperre zwischen Gräfenwarth und Remptendorf ist ab dem 21. September bis zum Jahresende wegen der Erneuerung des Einschlaufschützes und einer dadurch nötigen Vollsperrung nicht möglich.

Hirschberg. Wegen Renaturierungsarbeiten am Ehrlichbach ist die Saalgasse in Hirschberg seit 29.06.2020 bis 31.12.2020 gesperrt.

Kleindembach. Aufgrund von Arbeiten an der Ortsentwässerung wird der Schweinitzer Weg seit 13.07.2020 bis 30.10.2020 gesperrt.

Krölpa. Vom 3. August bis 23. Dezember ist die Straße Am Gries in Krölpa wegen Kanal- und Leitungsbau sowie Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Löhma/Göschitz. Wegen Instandsetzungsarbeiten ist die Straße zwischen Löhma und Göschitz vom 21. September bis 2. Oktober voll gesperrt.

Oßla. Die Ortsdurchfahrtsstraße ist seit 25.05.2020 und bis zum 29.10.2021 wegen Fahrbahnsanierung gesperrt. Im aktuellen ersten Bauabschnitt ist der Bereich von Ortsmitte bis Ortsausgang in Richtung Röttersdorf gesperrt. Eine Umleitung wird über Wurzbach – B90 – L1097 – Lehesten ausgewiesen.

Pörmitz. Vom 31. Juli bis 16. Oktober 2020 wird die Ortsstraße in Pörmitz gesperrt. Eine innerörtliche Umfahrung ist möglich.

Pörmitz/Pahnstangen. Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten ist die Verbindungsstraße von Pörmitz nach Pahnstangen vom 11. September bis 30. Oktober gesperrt.

Pößneck. Wegen Abrissarbeiten ist das Turmgelände in Pößneck vom 14. September bis 9. Oktober voll gesperrt.

Schleiz. Wegen Straßenbauarbeiten wird der Amselweg vom 11. September bis 4. Dezember voll gesperrt.

Schleiz. Die Plauensche Straße ist vom 15.06.2020 bis 30.09.2020 wegen umfassender Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Hofer Straße und den Kreisverkehr Heinrichsruh.

Schleiz. Die Ludwig-Jahn-Straße ab Goethe-Straße bis zur Oschitzer Straße in Schleiz wird vom 2. März bis 16. Oktober dieses Jahres voll gesperrt. Eine Umleitung für die Steubenstraße ist über die Oschitzer Straße ausgewiesen. Aufgrund der Baustelle wird die Bushaltestelle auf die andere Straßenseite verlegt. Erhöhte Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme ist geboten.

Schleiz. Aufgrund einer Kranstellung ist die Ausfahrt der Straße Markt auf die Elisenstraße vom 7. September bis 7. November nicht möglich. Die Zufahrt bis zum Rathaus bzw. der Pfortengasse ist frei.

Schweinitz-Kleindembach. Der Geh- und Radweg zwischen Schweinitz und Ortseingang Kleindembach ist auf Grund einer Kanalverlegung bis voraussichtlich 30. Oktober gesperrt. Ein Durchgang ist nicht möglich. Die Beschilderung muss unbedingt beachtet werden, es gibt dort Baugruben.

Seibis/Schlegel. Wegen einer Sofortmaßnahme zur Behebung eines Schachteinbruches ist die Zufahrt nach Lichtenberg aus Richtung Wegespinne (bei Ortslagen Seibis, Schlegel) kommend vom 28. August bis 9. Oktober gesperrt. Die Umleitung Richtung Lichtenberg wird über Kießling – Blankenstein – Blechschmidtenhammer ausgewiesen.

Tanna. Vom 20.07. bis 30.11.2020 wird der Bereich Bachgasse in Tanna voll gesperrt. Eine innerörtliche Umfahrung ist eingerichtet.

Tegau. In der Ortsstraße 33-34 in Tegau wird es eine Vollsperrung vom 28. August bis 30. September wegen Tiefbauarbeiten, Rohrverlegung und Straßenbau geben.

Unterkoskau. Die Ortsdurchfahrt ist aufgrund der Straßensanierung vom 15.06.2020 bis 18.12.2020 voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert.

Wernburg. Die Schleizer Straße (L1102) wird zwischen den Hausnummern 41 und 69 wegen der Erneuerung von Kanal und Trinkwasserleitung vom 14.04.2020 bis 30.10.2020 voll gesperrt.

Quelle: Landratsamt Saale-Orla