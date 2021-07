Dobareuth: Hubschrauberalarmierung wegen fehlendem Notarzt

Dobareuth. Ein Mann musste in Dobareuth nach einem Sturz von einem Dach gerettet werden.

Wegen eines gestürzten Mannes mussten am Donnerstag insgesamt vier Feuerwehren ausrücken, damit der Verletzte medizinisch versorgt werden konnte. Auch ein Rettungshubschrauber musste alarmiert werden.

Es war am Nachmittag gegen 15 Uhr, als der Alarm bei den Einsatzkräften der Feuerwehren von Gefell, Dobareuth und Gebersreuth schrillte. Kurz zuvor war ein Mann in Dobareuth von einem Wohnhausdach gestürzt. Der Mann fiel dabei auf eine angrenzende Scheune und verletzte sich am Fuß, wie die Feuerwehr Bad Lobenstein mitteilt.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren wurde zur Rettung des Mannes die Drehleiter aus Bad Lobenstein nachalarmiert. Da zu dieser Zeit kein Notarzt abrufbar gewesen sei, wurde zudem der Rettungshubschrauber Christoph 70 zur Einsatzstelle alarmiert.

Nach der Erstversorgung des gestürzten Mannes durch den Rettungsdienst, konnte durch die Besatzung der Drehleiter aus der Kurstadt der Mann patientenschonend vom Dach geholt werden. Der Rettungswagen aus Gefell brachte den Mann dann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.