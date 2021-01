Dorfleben auf Sparflamme in den Tannaer Ortsteilen

Die Dorfkultur ist bis seit Monaten auf null zurückgefahren: Kein Dorf- und Museumsfest, keine Preisskate, keine Kirmes. Wie Rothenacker und Willersdorf ist es auch anderen Tannaer Ortsteilen in den vergangenen Monaten ergangen. Aber trotz aller Einschränkungen durch das Coronavirus wollte man in Rothenacker ein farbenfrohes Zeichen setzen.

Aus der Erntekrone wurde in Rothenacker im April eine Osterkrone. Den Unterbau des Brunnen schufen Siegmar Eichhorn und Wilfried Schölzel, vermauert wurden dabei Steine, welche die Stadt Tanna zur Verfügung stellte. Im Zuge dieses Projekts fand die Erntekrone, die man 2002 im Rahmen der 600-Jahr-Feier von Rothenacker nutzte, nun als Osterkrone auf dem Brunnenplatz. Die Streu hat Roland Rauh organisiert, die gut 400 Eier für die Osterkrone haben Petra Schölzel, Karin Eichhorn und Eva Howath und Kerstin Zapf aufgefädelt. Später wurde die Osterkrone wieder als Erntekrone genutzt. Diese Bilanz zieht Ortsteilbürgermeister Hans-Jürg Buchmann. Wie er haben alle Ortsteilbürgermeister der Ortsteile Bilanz im Tannaer Jahresanzeiger gezogen.

Künsdorf plant Gemeinschaftsraum

Im Ortsteil Künsdorf ging man den Ausbau des Aufenthaltsraumes der Feuerwehr und den Umbau zu einem Gemeinschaftsraum an. „Ende Februar erhielten wir die Mitteilung, dass unser Antrag bewilligt werden soll. Wir mussten uns nun unser Vorhaben konkretisieren, noch mal neue Angebote einholen. Inmitten dieser Arbeiten kam dann Corona mit all seinen Einschränkungen. So ruhte den ganzen Sommer lang die Arbeit. Insbesondere der Fußboden bereitete uns große Sorgen, da er einen großen Höhenunterschied hatte. Also entschlossen wir uns, den Estrich rauszumachen und neu aufzubauen“, berichtet Ortsteilbürgermeister Stephan Bley.

Im Ortsteil Mielesdorf hat der Verein zur Erhaltung der Kulturlandschaft in Mielesdorf und Umgebung einen neuen Vorstand gewählt, da der bisherige Vereinsvorsitzende Hartmut Brendel nicht mehr zur Wahl stand. Mit Frank Lailach wurde dann einstimmig auch einer neuer Mann an die Spitze des Vereins gewählt. Als wichtiges Ereignis im Jahr 2020 bezeichnet Karl-Heinz Schönfelder die Errichtung des Sirenenmastes im Park und die anschließende Installation der neuen Sirene in 16 Metern Höhe zu nennen. Ein weiterer Höhepunkt war die Anschaffung eines Feuerwehrautos vom Typ KLF Thüringen für die Mielesdorfer Feuerwehr. Die Feuerwehrleute hatten sich schon längere Zeit um ein derartiges Fahrzeug bemüht, um den veralteten Anhänger eintauschen zu können.

Feuerlöschteich in Schilbach abgedichtet

Im Ortsteil Schilbach wurde im März durch die Firma Hagner der obere Feuerlöschteich neu abgedichtet, der im Dammbereich undicht war. Auf dem Friedhof ist eine „Grüne Wiese“ im Entstehen. Eine neue Waldschenke, gesponsert vom Heimatverein Schilbach, entstand oberhalb vom ehemaligen Kindergarten, berichtet Ortsteilbürgermeister Mario Kleiber.

Im Ortsteil Seubtendorf hat der Teichverein hat den geschlämmten Teich mit neuen Fischen besiedelt. Fast alle eingesetzten Fische seien gestorben, hätten zuvor aber noch gelaicht, sodass sehr viel kleine Fische im Dorfteich sind. Auch die Wildenten haben sich mit dem neuen schilffreien Teich angefreundet und zweimal Küken ausgebrütet. Die Männer des Bauhofes haben zwei neue Spielgeräte, eine kleine Rutsche und ein Wipp-Tier, auf dem Spielplatz aufgebaut, blickt Ortsteilbürgermeisterin Katja Feig zurück.

Auch im Ortsteil Stelzen hat die Feuerwehr ein neues Fahrzeug erhalten. Einen schönen Blick über die Landschaft bis nach Oberkoskau kann man jetzt auf der roten Sitzbank genießen, welche der Verein “Pro Vogtlandschaft” aufgestellt hat. Sie lädt Wanderer und Spaziergänger am Ortsrand von Stelzen in Richtung Oberkoskau, so Ortsteilbürgermeisterin Elisabeth Goller. In der Stelzener Kirche waren Orgelbauer und Restauratoren aktiv.

Straßenbau prägte ab Sommer das Leben in Unterkoskau

Das Leben im Ortsteil Unterkoskau wurde ab Mitte Juni stark geprägt durch eine große Straßenbaumaßnahme. Im Auftrag des Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr, der Stadt Tanna, der Thüringer Energienetze und des Zweckverbandes Wasser/Abwasser „Obere Saale“ wurde durch die Strabag AG die Erneuerung des verrohrten Bachlaufes und den grundhaften Straßenausbau vom Abzweig Tanna bis zum Abzweig Oberkoskau vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurden die Gehwege und das Brückenbauwerk über den Lohbach neu errichtet. Abgeschlossen ist schon die Neuverlegung neuer Niederspannungskabel, von Leerrohren, eines Schmutz- und Regenwasserkanals sowie der Beleuchtungskabel inklusive der Errichtung neuer Straßenlampen. Von Anfang an stellte die Sperrung des Baubereiches ein großes Problem da. So ignorierten besonders viele Auswärtige die Sperrung der Ortsdurchfahrt und versuchten trotz querstehender Baufahrzeuge und Absperrungen durch die Baustelle zukommen. Es verirrte sich auch ein amerikanischer Militärkonvoi nach Oberkoskau, berichtet Sylvia Schaarschmidt im Auftrag des Ortschaftsrates.

Im Ortsteil Zollgrün kämpfte man auch im vergangenen Jahr darum, den Lkw-Durchgangsverehr auf die parallel zur Landesstraße führende Autobahn auszulagern. Der Feuerwehrverein hatte zum Reinigen unseres Dorfteiches, welcher auch gleichzeitig als Feuerlöschwasserteich dient, mit gleichzeitigem Abfischen im Oktober eingeladen. Dem folgten viele Einwohner und halfen die Schwertlilien an der Uferberandung zu mähen und die Uferzone zu bereinigen. Die einheimische Sumpf-Schwertlilie, auch Wasserlilie genannt, ist mit ihren leuchtend gelben Blüten und schwertförmigen Blättern eine wertvolle Sumpfstaude, so Arnfried Völlm vom Ortschaftsrat.

Im Ortsteil Frankendorf hat der noch junge „WETTERAnen-Verein“ den Erlös des „musikalischen Inselfest“ anlässlich der Erneuerung der Mittelinsel am „Frankendorfer Rosenteich“ im Jahr 2019 für die Verschönerung des Ortsbildes und ein bis zwei neue Spielgeräte auf dem Spielplatz verwendet, so Maik Friedel.