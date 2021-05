Drei Bewerber in Grumbach

Wurzbach. Wahlausschuss hat alle Vorschläge zur Ortsteilbürgermeisterwahl in Grumbach zugelassen

Drei Bewerber wird es bei der Wahl des Ortsteilbürgermeisters am 6. Juni in Grumbach geben. Der Wahlausschuss hat am Dienstagabend alle pünktlich bis zum 3. Mai eingereichten Wahlvorschläge zugelassen.

Als Einzelbewerber werden jeweils der 63-jährige Matthias Horner und der 54-jährige Jörg Sell antreten, für die Unabhängige Bürgervertretung (UBV) kandidiert die 49-jährige Daliah Natascha Bothner.

Je 20 Unterstützerunterschriften hatten die beiden Einzelbewerber beizubringen. Bei Matthias Horner waren insgesamt 39 Unterstützerunterschriften eingereicht worden. Da 14 von ihnen auch auf anderen Wahlvorschlägen auftauchten, mussten diese gestrichen werden, womit 25 gültige verblieben und trotzdem die Mindestanzahl von 20 gegeben war. Insgesamt 28 Unterstützerunterschriften gab es bei Jörg Sell, von denen zwei wegen Mehrfachunterzeichnung gestrichen werden mussten, womit 26 gültige geblieben waren. Beim Wahlvorschlag der UBV als Wählergruppe waren lediglich zehn Unterstützerunterschriften notwendig. Hier waren insgesamt 36 beigefügt worden, von denen 15 wegen Mehrfachunterzeichnung zu streichen gewesen sind.

Mindestvoraussetzung für die Bewerber als Ortsteilbürgermeister war das 21. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Wahl sowie der mindestens sechsmonatige Wohnsitz in Grumbach.