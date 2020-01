Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dreister Dieb beklaut Rentnerin in Schleizer Supermarkt

Eine 83-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag das Opfer eines Diebstahls in einem Supermarkt in der Geraer Straße in Schleiz, teilte die Polizei mit. Die Dame ließ ihre Geldbörse in einer am Einkaufswagen hängenden Tasche zurück, um Lebensmittel in einen Zwischengang zu besorgen.

An der Kasse kam schließlich dass böse Erwachen, denn durch eine unbekannte Person wurde die Geldbörse mit Bargeld, Krankenkarte und EC-Karte entwendet.

Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03663/ 431-0 entgegen.

