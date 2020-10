Julian Schwab war beim Musikworkshop am 15. Oktober in der Villa Novalis in Hirschberg als erster an der Reihe. Die Veranstaltung bildete den Abschluss des Kulturfestivals „Grünes Band verbindet“.

Hirschberg. Musikworkshop am Donnerstag in der Villa Novalis in Hirschberg war der letzte Beitrag der Veranstaltungsreihe. Konzert am Sonntag abgesagt

Den Abschluss des Kulturfestivals „Grünes Band verbindet“ hatten sich die Akteure anders vorgestellt. Der Musikworkshop am Donnerstag in der Villa Novalis in Hirschberg war der letzte Beitrag der Einrichtung zur Veranstaltungsreihe.