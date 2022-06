„Eigenanteil für Radwegekonzept im Saale-Orla-Kreis nicht finanzierbar“

Schleiz. AfD-Kreistagsfraktion im Saale-Orla-Kreis kritisiert Nicht-Umsetzung von Kreistagsbeschluss aus vergangenem Jahr.

Der AfD-Kreistagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Kreistagsfraktion, Uwe Thrum, wirft dem Landratsamt vor, einen Kreistagsbeschluss „in ihren staubigen Schubladen“ versenkt zu haben. Konkret geht es dabei um ein Gesamtradwegekonzept im Landkreis inklusive einem Bleiloch-Rundweg.

Der Kreistag hatte am 6. September 2021 einen Änderungsantrag bezüglich dieses von der AfD eingebrachten Themas beschlossen. Alex Neumüller (CDU) brachte damals einen Änderungsantrag seiner Fraktion ein, da der AfD-Antrag unausgereift war. Unter anderem was die Fördermittel betraf. Der Landkreis selbst sei nur in sehr wenigen Fällen jener Straßenbaulastträger, der einen Fördermittelantrag stellen kann, erläuterte er die Schwächen des ursprünglichen AfD-Antrags.

Zudem müsse erst ein konkretes Projekt vorliegen, bevor ein Fördermittelantrag gestellt werden kann. Zudem habe die Landkreisverwaltung die Kompetenzen, ein Radwegekonzept in Absprache mit den anderen Baulastträgern intern zu erstellen. Alle diese Punkte verbesserte damals der Änderungsantrag der CDU-Fraktion.

Doch seitdem geschehen war tatsächlich nicht viel. „Das Thema Radwegeverkehrskonzept wurde unter anderem auch mit Leader erörtert. Hier gab es Überlegungen, einen Förderantrag für die Erarbeitung zu erstellen. Leider war der Eigenanteil von rund 20.000 Euro für den Kreis nicht darstellbar“, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion aus der Pressestelle des Landratsamtes.

„Leider ist auch die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters für das Thema Radwege finanziell nicht darstellbar, so dass es kurzfristig und sicherlich auch mittelfristig dazu keine Lösungen geben wird“, heißt es von Nadine Wagner, Fachdienstleiterin des Fachdienst Wirtschaft / Kultur / Tourismus.