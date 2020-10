Nachdem der Bücherflohmarkt im März ausfallen musste, so sollte er zumindest jetzt stattfinden.

Schleiz. Stadtbibliothek in Schleiz veranstaltet Bücherflohmarkt. Kinderbücher sind ungebrochen am meisten gefragt

„Es ist wie ein Blutrausch – wenn die Bücher nur zwei oder drei Euro kosten, will man immer mehr“, sagt Bibliotheksleiterin Darja Wetzel am Samstagnachmittag schmunzelnd. Um sie herum sind die Menschen noch eifrig am Stöbern. Der Bücherflohmarkt holte zahlreiche Besucher trotz des Regenwetters aus ihren Häusern.