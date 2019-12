Ein umstrittener Immobilienkauf der Stadt Schleiz

Der geplante Kauf der ehemaligen Reparaturbetrieb-Immobilie in der Plauenschen Straße durch die Stadt Schleiz polarisiert seit Jahren viele Mitglieder des Stadtrates. „Zu teuer“ und „nicht frei von Altlasten“ meinen Kritiker, „wichtig für Rennsportveranstaltungen auf dem Schleizer Dreieck“ argumentieren hingegen die Befürworter. Im nicht öffentlichen Teil der Dezember-Sitzung sollte nach Willen der Freien Wähler und des Bündnisses für Schleiz ein Rückzieher vom Kauf der 2,3 Hektar großen Immobilie besiegelt werden. Die Entscheidung fiel knapp aus.

Jedoch nicht, wie es sich die Antragsteller erhofft hatten. Eine Aufhebung des im April 2019 vom alten Stadtrat gefassten Beschlusses kommt demnach nicht zustande. „Also wird die Stadt Schleiz demnächst das Grundstück kaufen“, teilte Bürgermeister Marko Bias (CDU) am Montag mit. Über die Höhe des sechsstelligen Kaufpreises herrscht Stillschweigen.

Kritik an „Vorratsbeschluss“

Vor allem die neuen Mitglieder des Stadtrates, der sich im Mai nach den diesjährigen Kommunalwahlen bildete, hätten es als „unfair“ angesehen, dass die Vorgänger ihnen die Entscheidung abgenommen haben. Manche hätten sogar von einem „Vorratsbeschluss“ gesprochen, zeigte Vize-Bürgermeister Steffen Elschner (BfS) Verständnis.

Obwohl es sich um einen Antrag handelte, der hinter verschlossenen Türen entschieden wurde, kam am Tag vor der Sitzung ein an die Stadtratsmitglieder adressierter Brief von Michael Dangrieß, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Schleizer Dreieck GmbH, in der Stadtverwaltung an. Darin weist er auf die möglichen Konsequenzen hin, sollte die Entscheidung zum Kauf des Grundstückes von Maik Köhler rückgängig gemacht werden.

So sei bei der Betreibergesellschaft bereits die Kündigung der Nutzungsvereinbarung eingegangen. Diese sichert dem Eigentümer einen Nutzungsausfall für jene Tage zu, an denen seine Gewerbe-Immobilie wegen der Vollsperrungen aufgrund der Rennsportveranstaltung nicht zugänglich ist.

„Das heißt, dass Herr Köhler oder ein anderer Eigentümer ab 2021 jederzeit die Aufhebung der Sperrung des Dreiecks im Bereich der Plauenschen Straße verlangen kann. Er wäre in der Lage, Fahrzeuge und Ausrüstungen im Randbereich der Rennstrecke abzustellen, die aus Sicherheitsgründen einen Fahrbetrieb unmöglich machen würden“, so Dangrieß.

Die Entfernung der Reifenstapel und Airfences vor der Halle könnten ebenfalls Rennen auf dem Schleizer Dreieck verhindern.

Verlegung der Streckenführung würde immense Kosten verursachen

Eine von verschiedenen Seiten diskutierte Verlegung der Streckenführung zur Umgehung von Köhlers Gewerbegrundstück würde nicht nur immense Kosten und einen sehr hohen Aufwand verursachen, sondern auch die Erstellung eines neuen Genehmigungsbescheides erfordern, der im Ergebnis offen und selbst mit Kosten von rund 80.000 Euro verbunden wäre, warnte Dangrieß in seinem Brief.

Der Oschitzer Maik Köhler ist als Eigentümer der Gewerbe-Immobilie froh, dass die Stadt keinen Rückzieher macht und seine Odyssee endet. Vor Jahren wollte er das Objekt für Gewerbeansiedlungen entwickeln und auf dem Gelände bauen. Doch die Stadtverwaltung hatte die geplanten Vorhaben als nicht genehmigungsfähig angesehen. Deshalb hatte er sich entschlossen, die Immobilie an einen interessierten Investor zu verkaufen. Doch da meldete die Stadt Schleiz ihr Vorkaufsrecht an und machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

„Wichtiger Beschluss zum Erhalt des Schleizer Dreiecks“

„Es war ein strategisch wichtiger Beschluss zum Erhalt des Schleizer Dreiecks“, sagte Juergen K. Klimpke (SPD). In seiner Zeit als Bürgermeister habe die Stadt das dahinter liegende Grundstück erworben und seit 2016 verschiedene Konstellationen für die Gewerbeimmobilie geprüft.

„Ich war anders als manche Mitglieder unserer Fraktion schon damals gegen den Ankauf der Immobilie, bin aber froh, dass das Thema nun auch im neuen Stadtrat behandelt wurde“, sagte die 2. Beigeordnete und CDU-Fraktionsvorsitzende Corina Fügmann.