Einblicke in die Polizei-Ausbildung in Schleiz

Wie die Ausbildung bei der Thüringer Polizei aussieht, davon konnten sich am Sonnabend gut 25 meist junge Menschen in der Polizeiinspektion Saale-Orla ein Bild machen.

„Wir brauchen ganz dringend Nachwuchskräfte und wollen deshalb mit unserem Blaulichttag das Interesse für den Beruf des Polizeibeamten wecken“, sagte Matthias Zacher, Leiter der Landespolizeiinspektion Saalfeld. Zacher begrüßte zum Auftakt der Veranstaltung die Interessierten, die sich zuvor für den ersten Thüringer Blaulichttag in der Schleizer Polizeiinspektion mit einem formlosen Motivationsschreiben beworben hatten. Nach einem kurzen Vortrag zum Berufsbild, den Einstellungsvoraussetzungen und Informationen zu den Ausbildungs- beziehungsweise Studienorten konnten die Gäste unterschiedliche Bereiche der Polizeiarbeit unter die Lupe nehmen. Dafür wurden die Jugendlichen und ihre Begleiter in drei Gruppen aufgeteilt, die nacheinander drei Stationen besuchten.

Schaukampf unter Polizisten

An der ersten Station wurde die Kriminaltechnik vorgestellt. Deren Aufgabe ist unter anderem die Suche nach Fingerabdrücken an Tatorten. Dass dabei auch analytisches Denken wichtig ist, wurde den Gästen anhand eines Szenarios verdeutlicht. So galt es für die Besucher zu überlegen, welche Gegenstände man zum Beispiel berühren muss, um aus einem Fenster ein Büro zu verlassen.

Bei der Präsentation der Einsatzunterstützung der Thüringer Polizei wurde den Jugendlichen und ihren Begleitern unter anderem gezeigt, wie die Polizeibeamten auf Angreifer reagieren. Dabei zeigten zwei Polizisten ihre Kampfkunst-Fertigkeiten und auch der Gebrauch von Einsatzmitteln wie Schlagstock oder Teleskopschlagstock wurde erklärt.

Weitere Blaulichttage geplant

An der dritten Station ging es um das polizeiliche Einsatztraining. Neben dem Vorstellen der Einsatzmittel der Polizei, konnten die Jugendlichen auch Schutzhelm und -weste sowie die Beinpanzerung anprobieren. Daneben erfuhren sie zum Beispiel, dass die Polizei bei Fußballspielen in der Regel sechs Stunden vor Spielbeginn schon bereitsteht, um Zwischenfälle zu vermeiden oder zu unterbinden.

Begleitet wurde der Blaulichttag in Schleiz unter anderem von Stephan Robrink, Einstellungsberater der Thüringer Polizei und im Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen tätig. Zudem waren auch mehrere Polizeianwärter aus dem mittleren und gehobenen Dienst vor Ort, um bei Bedarf mit den jungen Gästen über ihre Ausbildung und das Studium bei der Thüringer Polizei zu sprechen.

Der kommende Thüringer Blaulichttag ist für den 14. März in Nordhalben (Landkreis Kronach) geplant. In Gera wird ein Blaulichttag bei der Polizei für den 28. März organisiert. Aufgrund der hohen Nachfrage des ersten Thüringer Blaulichttages in Schleiz ist ein weiterer Blaulichttag in der Kreisstadt im Herbst angedacht.