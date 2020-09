Eine kleine Wellnessoase in Gefell und Ebersdorf

Seit kurzem dürfen die Tagespflegenden, so auch in Gefell und Ebersdorf, wieder alle Tagesgäste betreuen. Deshalb konnte auch erst jetzt der Relax-Sessel offiziell übergeben werden.

„Dieser Sessel ist nicht nur ein Sitzmöbel, er ist eine Wellnessoase“, so beschreibt Ramona Kleinhenz, Leiterin der Diakonie-Tagespflege in Gefell, die neueste Errungenschaft für die Tagesgäste in ihrer Einrichtung und die Bewohner des Hauses Elisabeth in Ebersdorf.

Die Diakonie Sozialdienst Thüringen, Trägerin beider Einrichtungen, hat den Entspannungssessel „Relax Chair“ Anfang dieses Jahres angeschafft und kann ihn nun, da die Tagespflegen seit dem 1. September wieder für alle Tagesgäste geöffnet sind, nutzen.

„Wir waren auf einer Gesundheitsmesse und haben das gute Stück dort gesehen“, sagt Ramona Kleinhenz in einer Pressemitteilung der Diakoniestiftung.

Es hat fast zwei Jahre gedauert, bis das Geld, fast 8000 Euro, für dieses besondere Möbelstück zusammen war. Dank der Unterstützung der Share Value Stiftung, von mehreren privaten Spendern und durch den Diakonie-Förderverein Christopherus konnte der Sessel von der Tagespflege Gefell und dem Haus Elisabeth in Ebersdorf gekauft werden. Der Sessel habe schon viel Freude bereitet und sei beliebt bei den betagten Bewohnern und den Tagesgästen.

Unruhe und Reizbarkeit verschwinden

Durch die Bewegung des Sessels könne der Körper positiv wahrgenommen werden. Für an Demenz erkrankte Menschen sei die Neuerung ein Geschenk und die Einrichtungsleiterinnen sind überaus stolz.

Franziska Hecklau, Pflegedienstleiterin im Haus Elisabeth, beschreibt ihre Erfahrungen: „Im Laufe der Zeit entwickeln sich bei Demenz oftmals Verhaltensweisen wie Aggression, Unruhe, Verwirrtheit und Reizbarkeit. Dadurch kommt es zum einen dazu, dass sich andere Bewohner der Einrichtung gestört fühlen und diese Unruhe auf sie übergeht und zum anderen wird viel Aufmerksamkeit seitens der Pflegekräfte eingefordert.“

Durch den Entspannungssessel würden die gestressten Bewohner ruhiger und entspannter, könnten somit ihre Lebensqualität fühlbar verbessern. Die Nutzerinnen und Nutzer genießen das, sie entspannen sich, werden ruhiger und schlafen besser. Der Sessel ist individuell einstellbar.

Um zusätzlichen Komfort sicherzustellen, biete dieser auch ein integriertes Audiosystem für Musik oder beruhigende Töne.