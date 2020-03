Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine neue Infektion im Saale-Orla-Kreis

Laut dem Leiter des Pandemiestabs des Landratsamts in Schleiz, Torsten Bossert, wurde bei einem Mann aus dem Orlatal eine weitere Infektion nachgewiesen wurde. Das teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises am Dienstagvormittag mit. Damit liege die Zahl an nachgewiesenen Infektionen nun bei 33. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Keine neue Erkenntnisse gibt es zum schwierigsten Fall, dem Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz der Arbeiterwohlfahrt in Triptis. Die Lage bleibe sowohl mit Blick auf die infizierten Bewohner als auch die Ausfälle beim Personal angespannt. Für die kommenden Tage sei die Versorgung der Senioren aber abgesichert. Zum Gesundheitszustand der Bewohner, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, lägen der Gesundheitsbehörde keine Informationen vor. „Dass die bestätigten SARS-CoV2-Infektionen im Saale-Orla-Kreis nur langsam ansteigen, darf aber keinen Anlass zur Entwarnung oder zum Vernachlässigen der bestehenden Einschränkungen geben", heißt es aus dem Landratsamt. Mit den Landkreisen Greiz, Hof und Vogtland meldeten gleich drei Nachbarregionen dreistellige Fallzahlen, ebenso die nahe gelegene Stadt Jena. Entsprechend sei davon auszugehen, dass das Virus auch von außen in den Saale-Orla-Kreis getragen und sich weiter ausbreiten werde. Um diese Entwicklung zumindest auszubremsen, sollten weiterhin die Kontakte auf das nötige Mindestmaß reduziert und Hygiene- und Abstandsregeln strikt eingehalten werden.