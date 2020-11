Eine verzweifelte Mutter und ihr etwas anderer Hilferuf im Pößnecker Gericht

Ein 38-jähriger Neustädter lebt zwar nicht mehr bei seiner Mutter. Er lässt sich aber von ihr zum Einkaufen fahren, damit er die paar hundert Meter zum nächsten Supermarkt nicht laufen muss- Auch stellt er ihr seine Wäsche hin, damit sie sich drum kümmern soll. Dennoch fällt dem Kerl nichts Besseres ein, als der 60-jährigen Frau gegen die Rippen zu treten, ihr mit der Faust auf den Kopf zu schlagen, sie unzitierbar übel zu beleidigen. Seine Aggression lässt der 38-Jährige auch am Vermieter seiner Mutter und an dessen Eigentum aus

Prozess erst im dritten Anlauf

Im Frühjahr hat es der Frau gereicht. Sie zeigte gleich mehrere Vorfälle an, zumal sie in diesem Jahr nach einem Angriff ihres Kindes zwei Wochen krankgeschrieben war. Dieser Tage kam es zur Verhandlung vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes Pößneck und es zeigte sich, dass das Ganze nicht etwa mit Vergeltung zu tun hatte, sondern eher der Hilferuf einer verzweifelten Mutter an wen auch immer war. Sohnemann war zwar in der Lage, seine Mutter während ihrer Zeugenaussage mit unglaublicher Respektlosigkeit ständig zu unterbrechen und unter Druck zu setzen, aber nicht ans Einstecken eines Taschentuchs zu denken. Die Frau sprang trotzdem auf und legte ihrem Kind ein Tempo-Päckchen hin, damit der 38-Jährige endlich seine Nase putzen konnte.

Der berufs- und beschäftigungslose, dafür aber vorbestrafte Mann ist nicht etwa geistig behindert. Er nimmt nur Drogen. Die kann er sich vom Hartz IV leisten. Einem der angeklagten Angriffe auf seine Mutter widersprach er rotzfrech mit dem Hinweis, dass er an dem Tag gar nicht rauschgiftgesteuert gewesen sein könne, weil er ja so spät im Monat pleite sei. Sein unwahrscheinlich unbeherrschtes und filmreif theatralisches Verhalten vor Gericht strafte ihn allerdings Lügen.

Betreuung des 38-Jährigen wurde angeregt

Zum Prozess war es erst im dritten Anlauf gekommen. Beim ersten Mal erschien der 38-Jährige einfach nicht. Beim zweiten Mal brachte ihn die Polizei nach Pößneck. Das war Anfang November, wenige Tage nach dem Geldeingang. Und da stand der Mann derart unter Crystal, dass er verhandlungsunfähig war. Es erging ein Haftbefehl gegen den Neustädter und so wurde er nun erzwungenermaßen nüchtern von Justizvollzugsbeamten aus Hohenleuben ins Gericht gebracht.

Da wollte der 38-Jährige nicht nur seiner Mutter die angeklagten Körperverletzungen und Beleidigungen ausreden. Auch ihren wiederholt beschimpften Vermieter, einen 63-Jährigen aus Neustadt, herrschte er einmal mehr an. Als Richter Dieter Marufke zur Entlastung der berufstätigen Frau eine Betreuung des 38-Jährigen anregte und die Mutter diese Idee befürwortete, bekam sie von ihrem Sohn den Mittelfinger gezeigt. Die alles andere als normale Verhandlung war schon für die Unbeteiligten schwer zu ertragen.

Nicht der Hauch einer Entschuldigung

„Ohne Ihre Mutter hätten Sie nichts zu fressen!“, fuhr der Richter den Angeklagten in einem der wiederholten Versuche an, diesen irgendwie zu erden. „Nichts rechtfertigt, dass man seine Mutter schlägt“, schrieb auch die Verteidigerin des Angeklagten ihrem Mandanten ins Stammbuch. An dem 38-Jährigen prallte allerdings alles ab. Der Sohn konnte sich gegenüber seiner Mutter nicht einmal wegen des Pluspunktes vor Gericht zu einem Hauch einer Entschuldigung durchringen. „Das ist ungerecht hoch Zehn“, bedauerte der Richter.

Schließlich verurteilte er den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten, und zwar wegen: vorsätzlicher Körperverletzung in drei Fällen, wobei es einmal zum Glück für die Mutter beim Versuch blieb; Beleidigung in fünf Fällen; Sachbeschädigung zum Nachteil des Vermieters in drei Fällen. Die Freiheitsstrafe wurde mit scheinbar leichten, bei der Verfassung des 38-Jährigen allerdings schweren Auflagen wie gemeinnützige Arbeitsstunden, Aufnahme einer Ausbildung und Mitwirkung an unangekündigten Drogentests zur Bewährung ausgesetzt.

Der 60-jährigen Frau wünschte der Richter, möglichst bald einen Weg aus ihrem Dilemma zwischen nachvollziehbarer Mutterliebe und der grenzenlosen Undankbarkeit ihres Kindes zu finden. Und dem 38-Jährigen wurde die geistige Umnachtung mit einem Lebensende in der Psychiatrie für den Fall prognostiziert, dass er nicht auf den Konsum chemischer Drogen verzichtet.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.