Elektro-Zapfsäule in der Sackgasse an der Schleizer Jahnturnhalle

In der Stadt Schleiz gibt es seit zwei Wochen eine neue Elektro-Zapfsäule für E-Autos. Doch der Standort der neuen Ladestation wirkt etwas seltsam, denn: Sie steht am Ende einer Sackgasse, unmittelbar an der Jahnturnhalle.