Elterntaxi von Schleiz nach Jena wohl günstiger

Mit dem Beitritt der Kombus in den Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember haben Kunden die Möglichkeit, alle öffentlichen Verkehrsmittel mit nur einem Ticket zu nutzen. Durch die neue Abrechnungsmethode über Nahverkehrszonen ändern sich jedoch auch die Preise. Mal wird es etwas günstiger, aber insbesondere die Fahrten von Schleiz nach Jena werden sehr viel teurer.

Mit dem Auto ist es günstiger

„Eine Wochenendfahrt von Jena nach Tanna und zurück können sich mit dem neuen Preissystem Schüler und Studenten kaum mehr leisten“, ärgert sich Kerstin Lang aus Tanna. Sie hat sich jüngst mit einer Mail an unsere Redaktion gewandt.

Wurden pro Fahrt vom Markt Tanna aus bis zum Busbahnhof Jena mit Umstieg in Schleiz bisher 10,40 Euro verlangt, sind es mit dem neuen Preismodell 15,20 Euro. „Das ist fast die Hälfte obendrauf und damit so viel, dass sich eine Busfahrt für meine Tochter nicht mehr lohnt. Wer diese Strecken zurücklegen muss, fährt mit einem Auto günstiger und ist ohnehin zeitlich sehr viel flexibler“, so Kerstin Lang.

Deshalb habe sie sich nun entschieden, ihre Tochter bei den regelmäßigen Wochenendbesuchen mit dem Auto in Jena abzuholen und dort auch wieder hinzubringen. „Da wird die Gesellschaft animiert, durch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs Co2 einzusparen und dann werden die Preise so gestaltet, dass der Individualverkehr finanziell günstiger ist“, kommentiert sie. Auf diese Art würden die jungen Menschen noch mehr dazu bewegt, sich selbst ein eigenes Auto anzuschaffen. „Mit der neuen Preisgestaltung wird unsere Region noch mehr abgehangen“, kritisiert Kerstin Lang. Auszubildende würden durch die fehlende Mobilität quasi dazu gezwungen aus der Region wegzuziehen beziehungsweise ihr nach der Ausbildung fern zu bleiben. „Die jungen Menschen sollen so früh wie möglich ins Berufsleben einsteigen, aber wenn die Mobilität nicht stimmt, müssen sie wegziehen. Wenn ich in einer größeren Stadt ein breites Angebot von Kultur, Freizeit und Einkaufen habe und der öffentliche Nahverkehr noch günstig ist, wieso sollte ein junger Mensch dann zurück aufs Land ziehen, wenn ein Ausflug in die Stadt dann teuer ist“, fragt Kerstin Lang rhetorisch. Insbesondere in den Randregionen wie dem Saale-Orla-Kreis sollte im öffentlichen Nahverkehr mehr darauf geachtet werden, die Erreichbarkeiten von Berufsschulen zu verbessern. „Mit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Jahr konnte mein Sohn nicht mehr pünktlich zur Berufsschule nach Plauen kommen. Die beginnt dort um 7 Uhr. Also ist er Tag ein, Tag aus immer mit dem Moped bei Wind und Wetter gefahren. Das ist auch gefährlich“, schildert Kerstin Lang ein anderes Problem des öffentlichen Nahverkehrs im Saale-Orla-Kreis.

Einige Fahrten werden auch billiger

Bedingt durch den Fahrplanwechsel werden aber nicht alle Fahrten deutlich teurer, einige werden günstiger. Zum Beispiel die einfache Fahrt von Tanna nach Schleiz um zehn Cent, wodurch der Preis von 2,30 Euro auf 2,20 Euro fällt. Auch die Fahrt von der Kreisstadt Schleiz nach Bad Lobenstein wird günstiger. Statt 4,10 Euro zahlen Fahrgäste für die einfach Fahrt ab dem 13. Dezember nur noch 3,70 Euro. Dafür wird es dann bei Fahrten von Schleiz nach Gefell teurer. Statt der 3,20 Euro für eine einfache Fahrt werden nach dem Fahrplanwechsel 3,70 Euro verlangt. Deutlich tiefer in den Geldbeutel müssen Passagiere greifen, wenn sie von Schleiz nach Pößneck wollen. Mit dem Fahrplanwechsel werden statt 5,60 Euro dann 7,90 Euro veranschlagt. Bei einer Fahrt von der Kreisstadt aus nach Neustadt werden statt 3,50 Euro demnächst 3,70 Euro fällig. Der Preis für eine einfache Fahrt nach Triptis kostet künftig statt 4,50 Euro dann 5,10 Euro.