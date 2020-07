„Engel auf vier Rädern: Die Fahrer der Tagespflege Gefell

Gruppenbild mit Masken am Donnerstagfrüh: Ramona Kleinhenz (r.), sie leitet die Tagespflege auf dem Gelände vom Michaelisstift in Gefell, und einige der Gäste, die in der Woche täglich vom Fahrdienst morgens zu Hause abgeholt und am Nachmittag wieder nach Hause gebracht werden. Zu den hier im Einsatz befindlichen „Engeln auf vier Rädern“ gehören gegenwärtig Marek Ruß, Hans Döscher und Stephan Enterlein (hinten, von links).