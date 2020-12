Ermittlungen nach Unfall in Remptendorf

Die Ermittlungen im Fall des schweren Autounfalls, der sich am Mittwoch, 18. November, in Remptendorf ereignete, sind noch nicht abgeschlossen. Das teilte nun die Staatsanwaltschaft Gera mit „Um die genauen Umstände des Unfalls beurteilen zu können, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben“, heißt es weiter. Von dessen Ergebnis werde der weitere Gang des Verfahrens abhängen. Zudem bestätigt die Staatsanwaltschaft, dass die 57-jährige Autofahrerin, die am Unfall beteiligt gewesen war, ihre schweren Verletzungen nicht überlebt habe.

Die Unfallursache bleibt also weiterhin unklar. Fest steht bisher nur, dass am 18. November die 57-Jährige aus Richtung Liebengrün kommend in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Remptendorf mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn kam. Dabei stieß das Auto mit einem Fahrzeug zusammen, in dem sich eine sechsköpfige Familie befand. Alle Unfallbeteiligten stammen aus der Gemeinde Remptendorf. Durch den frontalen Zusammenstoß wurden beide Autofahrerinnen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Beide konnten nur mit Hilfe der eingesetzten Feuerwehren aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Die Insassen des Vans, darunter vier Kinder im Alter von ein bis neun Jahren, wurden ebenfalls schwer verletzt. Insgesamt vier Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber brachten die Verletzten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.