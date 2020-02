Erneuerung der A9 bei Schleiz kostet 20 Millionen Euro

Der Autobahnbetreiber Via Gateway investiert in die nun gestartete Erneuerung aller sechs Fahrbahnen der A9 bei Schleiz rund 20 Millionen Euro. Ob die gesperrte Anschlussstelle Schleiz zum Musikfestival SonneMondSterne Anfang August geöffnet werden kann, ist fraglich.

Bis November 2020 stehen nur noch vier Fahrspuren für den Verkehr zur Verfügung. Dabei beginnen die Bauarbeiten kurz hinter dem Parkplatz Himmelsteiche bei Görkwitz. Die Richtungsfahrbahnen gen München werden auf 5,1 Kilometern voraussichtlich bis Ende Juli gebaut. Grund ist das Auftreten erheblicher Fahrbahnschäden durch den so genannten Betonkrebs. Jene Seite der Anschlussstelle Schleiz bleibt gesperrt. Somit können aus Richtung Berlin kommende Fahrzeuge in Schleiz nicht abfahren, aber auch nicht in Richtung München auffahren. Denn der Verkehr wird während der Bauzeit in einer „4+0-Verkehrführung“ über die Gegenfahrbahn geleitet.

Keine Hinweise auf Sehenswürdigkeiten wie Schloss Burgk

Von August bis November 2020 werden die Richtungsfahrbahnen in Richtung Berlin komplett erneuert, teilte Marc Hennemann von der Via Gateway Thüringen GmbH & Co. KG in Gefell auf Anfrage mit. Dann werde die Anschlussstelle Schleiz für Fahrzeuge, die aus dem Süden kommen und in den Norden wollen, gesperrt sein. Das werde vermutlich auch während des Musikfestivals SonneMondSterne vom 7. bis 9. August 2020 so sein. „Wenn die Anschlussstelle Schleiz gesperrt ist, besteht die Möglichkeit, Saalburg über die Anschlussstelle Bad Lobenstein zu erreichen. Eine diesbezügliche Beschilderung kann von uns jedoch nicht gestellt werden, da wir an die verkehrsrechtliche Anordnung gebunden sind. Eine abschließende Verkehrsführung kann erst nach Vorlage der Antrages zu der SMS-Veranstaltung und der dann aktuellen Verkehrslage unter Berücksichtigung aller Baustellen abgestimmt und festgelegt werden“, erklärte Marc Hennemann.

Gemäß der vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr ergangenen Anordnung werde es eine zusätzliche Beschilderung an den Anschlussstellen Bad Lobenstein, Schleiz und Dittersdorf geben. In der Umleitungsbeschilderung werden vorrangig verkehrsbedeutende überregionale und regionale Ziele ausgewiesen. Hinweise auf Sehenswürdigkeiten werde es aber nicht geben.

Sabine Schemmrich, Museumsleiterin von Schloss Burgk, hatte kritisiert, dass bei den monatelangen Bauarbeiten im vergangenen Jahr Besuchergruppen und Musiker von der gesperrten Autobahnanschlussstelle Schleiz überrascht wurden, zu spät ankamen und deshalb verärgert waren.

„Im Vorfeld erfolgte ein Anhörungsverfahren, bei dem alle Beteiligten wie die Autobahnpolizeiinspektion und Straßenbaubehörden gehört wurden und Anmerkungen zur geplanten Verkehrsführung geben konnten. Diese wurden dann soweit möglich vom Landesamt für Bau und Verkehr bei der Verkehrsführung berücksichtigt. Auch die Straßenverkehrsbehörden des untergeordneten Netzes wurden bei dieser Anhörung abgefragt“, erklärte Hennemann. Laut der Anordnung werde an der Bundesstraße bei Gefell und der Landesstraße bei Dittersdorf keine Beschilderung erfolgen. Somit erfahren Verkehrsteilnehmer vor dem Auffahren auf die Autobahn nicht, dass die nächste Anschlussstelle Schleiz gesperrt ist.