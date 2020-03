Erste konkrete Pläne für Krankenhaus-Rettung in Schleiz

Die Zukunft des Schleizer Krankenhauses scheint gesichert. Zumindest vonseiten der Landkreisverwaltung. Das wurde bei dem Treffen des Arbeitskreises „Krankenhaus Schleiz muss bleiben“ unter Federführung von Hartmut Jacobi in den Räumlichkeiten des Apothekers Jörg Wittig am Mittwochabend deutlich.

Ehemaliger Innenminister berät

Der Arbeitskreis hatte kurzfristig zur Beratung neben dem Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), auch den Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU), den Amtsarzt des Saale-Orla-Kreises Torsten Bossert sowie alle drei Landtagsabgeordnete des Landkreises und die Fraktionsvorsitzenden alle Kreistagsfraktionen eingeladen. Als Ehrengast und Referent kam der Rechtsanwalt und ehemalige Thüringer Innenminister Richard Dewes (SPD) zu dem Arbeitskreistreffen, um Möglichkeiten der Weiterführung des Schleizer Krankenhauses einzubringen. Dewes hatte in den Jahren 2018 und 2019 als Anwalt für die erfolgreiche Sanierung von vier Kliniken unter anderem im Kyffhäuserkreis gesorgt. Allerdings, so betont Dewes, gab es bei diesen Kliniken zum Teil Rückfallklausel in den Verkaufsverträgen, die es beim Vertrag zwischen dem Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Greiz nicht gibt. Dafür allerdings die Pflicht, das Schleizer Krankenhaus nach dem 7. Thüringer Krankenhausplan zu betreiben. Daher müsse der Landkreis Greiz in die Pflicht genommen werden, den Vertrag zu erfüllen. Nur der Kreistag und der Landrat hätten das Mandat und auch die Pflicht, den medizinischen Versorgungsauftrag sicherzustellen. „Für einen Landrat gibt es nichts Vornehmeres“, betonte Dewes. Er spräche sich dafür aus, dass der Saale-Orla-Kreis mit der SRH-Gruppe Gespräche aufnehmen solle, um über einen Geschäftsversorgungsvertrag und später einen Gesellschaftsvertrag für das Schleizer Krankenhaus zu reden. Dafür sei es notwendig zu wissen, ob die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), das Schleizer Krankenhaus verkaufen würde.

Landrat will Entzug des Versorgungsauftrages für Greiz

Der Arbeitskreis hatte zur Beratung Landtagsabgeordnete, Kreistags-Fraktionsvorsitzende und politische Amtsinhaber geladen. Foto: Oliver Nowak

Dass wiederum verneint Landrat Thomas Fügmann während einer Befragung zu seinem Wissensstand durch den AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Thrum. Entgegen der öffentlichen Äußerungen Schweinsburg in einem offenen Brief und im Kreistags des Landkreises Greiz, das Schleizer Krankenhaus zum Buchwert zu veräußern, habe sie ihm gegenüber keine Verkaufsabsichten mitgeteilt. Zwar stehe er mit Schweinsburg regelmäßig in Kontakt, was die Greizer Landrätin mit dem Schleizer Krankenhaus jedoch plant, sei ihm nicht bekannt. Schweinsburg habe sich dazu nicht geäußert, er wisse nicht, wie das Sanierungskonzept aussehe. Schweinsburg lasse ihn in Unwissenheit. Auch zum Gesprächstermin am Mittwoch zusammen mit dem Landesverwaltungsamts-Präsidenten im Gesundheitsministerium sei weder Schweinsburg noch ein Vertreter des Landkreises oder der Krankenhaus-Geschäftsführung erschienen. Fügmann habe deshalb darum gebeten, dass das Landesverwaltungsamt das Sanierungskonzept einfordert, würde es am Donnerstag auf der Sonder-Kreisausschusssitzung des Saale-Orla-Kreises nicht von der eingeladenen Martina Schweinsburg vorgestellt werden. Zudem bat Fügmann das Landesverwaltungsamt, dass es die Erfüllung des 7. Thüringer Krankenhausplanes bei Martina Schweinsburg durchsetzt, was die Wiedereröffnung der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe einschließt. Sollte dies nicht durchgesetzt werden, sollte das Landesverwaltungsamt Schweinsburg den Versorgungsauftrag entziehen.

2,8 Millionen Euro Investitionsmittel

Den Klageweg halte Fügmann aktuell für wenig sinnvoll, da ein Prozess zu lange dauern würde und eine schnelle Lösung geschaffen werden müsse. Daher der favorisierte Zwang durch Ministerium und Landverwaltungsamt. Über die Notwendigkeit einer schnellen Lösung waren sich alle Anwesenden einig. „Die Zeit spielt gegen uns, das Krankenhaus fault von innen weg, wenn die Mitarbeiter kein deutliches Signal bekommen, wie es weitergeht und das Haus verlassen“, bedeutete Hartmut Jacobi. Ein sicherer Weg für die Zukunft des Schleizer Krankenhauses wurde bei der Beratung vorerst geebnet. „In der ersten Aprilwoche erhält der Landkreis 2,8 Millionen Euro Investitionsmittel“, versprach der Linken-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich. Im kommenden Jahr wären es weitere 1,5 Million Euro. Die Sparbüchse des Landkreises müsse wieder aufgefüllt werden, um das Schleizer Krankenhaus übernehmen zu können.

Großes Misstrauen gegenüber Schweinsburg

Andreas Scheffczyk (UBV) schlug vor, nach der Sonder-Kreisausschuss-Sitzung am Donnerstag so schnell wie möglich eine Sonder-Kreistagssitzung einzuberufen, um den Landrat per Beschluss zu Beauftragen, mit anderen möglichen Trägern wie der SRH in Kontakt zu treten. Es empöre ihn, dass Schweinsburg beharrlich schweige und weder der Einladung zur ersten Sonder-Kreisausschuss-Sitzung noch jener ins Gesundheitsministerium gefolgt sei. Das Misstrauen in Martina Schweinsburg ist in der Beratungsrunde gewaltig. Debes unterstellte Schweinsburg das schlimmste Szenario. Es wäre möglich, dass sie das Schleizer Krankenhaus auslaufen ließe, indem sie Ärzte und Mitarbeiter davonlaufen ließe. Sandra Scherf-Michel (FDP) die als Vertretung für Marko Seidel anwesend war, schloss sich dem an. „Ich traue Schweinsburg nicht“, sagte sie. Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott sagte: „Es drängt sich der Eindruck auf, dass Martina Schweinsburg das Schleizer Krankenhaus ausbluten lässt und es mit einer leeren Hülle zurückbleibt.“ Daher müsse so schnell wie möglich eine Lösung gefunden werden, es dürfe nicht sein, dass der Sanierungsplan erst in oder nach der Sommerpause dem Kreistag des Saale-Orla-Kreises mitgeteilt wird, wenn alles schon zu spät ist.

Bereits Folgen durch Abteilungsschließung

Der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtsstation des Schleizer Krankenhauses, Siegfried Hummel, betonte, dass er vom Geschäftsführer des Krankenhaus Ralf Delker den Auftrag bekommen habe, ein Konzept für seine Abteilung zu erarbeiten, die Einsparungen von jährlich 1,5 Millionen Euro vorsehen. Das Wegfallen aller Ärztegehälter zusammen würden eine halbe Millionen Euro ergeben. Der ehemalige Chefarzt des Bad Lobensteiner Krankenhauses, Gunther Singer, erwähnte, dass die Schließung der Gynäkologie und Geburtsstation bereits deutliche Folgen für die Zukunft des Saale-Orla-Kreises gehabt hätten. Denn die Volkssolidarität Oberland habe das Geld für den Neubau eines Kindergartens in Lückenmühle nur nicht freigegeben, da es ohne die Geburtsstation keine verlässlichen Zahlen über die künftigen Geburten im Saale-Orla-Kreis gebe. Auch die niedergelassenen Ärzte in der Region seien verunsichert, sagte Udo Neugebauer aus Saalburg. Das Klientel wandere ab, weil die Patienten nicht sicher sind, wie lange sie zum Beispiel noch bei internistischen Beschwerden im Schleizer Krankenhaus untersucht werden können. Zum Schluss bedankte sich Hartmut Jacobi bei allen Anwesenden insbesondre bei Richard Dewes für die konstruktiven und ideenreiche Beratung.