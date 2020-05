Schleiz. Am Freitag um 21 Uhr startet mit Michael „Bully“ Herbigs Film „Ballon“ die Autokino-Saison in Schleiz. Auch Auftritte von Bands wird es geben.

Event-Autokino an A9-Abfahrt Schleiz wird aufgebaut

Die Semmler Production Group GmbH aus Oettersdorf baut derzeit im Gewerbegebiet Wolfsgalgen nahe der A9-Abfahrt Schleiz die Bühne für das Event-Autokino auf. In den vergangenen Tagen wurde das 29.000 Quadratmeter große Gelände mit einem etwa einen Kilometer langen Zaun umschlossen und 350 Meter Starkstromkabel verlegt. Der Startschuss in die Autokino-Saison erfolgt am kommenden Freitag um 21 Uhr, wenn der Film „Ballon“ auf der zwölf mal sechs Meter großen Leinwand gezeigt wird.

„Wir werden eine dreizehn mal elf Meter große Bühne errichten, auf der es eine zwölf mal sechs Meter große Leinwand für Filmvorführungen geben wird. Kino findet vorerst immer um 21 Uhr statt“, sagte Semmler-Prokurist Christian Scharfenberg. Am Freitag wird „Ballon“, am Pfingstsonntag „Dirty Dancing“ und am Pfingstmontag „Joker“ vorgeführt. Auf der neun mal fünf Meter großen LED-Wand des Kinder-Autokinos wird am 31. Mai um 15.30 Uhr der Film „TKKG“ zu sehen sein. Ins Autokino werden maximal 165 Pkw eingelassen, von denen die am weitesten 80 Meter von der Leinwand entfernt stehen. Tickets gibt es nur online unter www.eventkino.com . Ein regionaler Caterer wird frisches Popcorn, heiße Würste, Getränke und Snacks am Drive-in zum Autokino anbieten..

Aber auch ein Bühnenprogramm wird es geben. Am 16. Juni um 20 Uhr wird Ingo Appelt auftreten, vermutlich am 25. Juni Ilse DeLange und am 27. Juni Stefanie Hertel und die Dirndlrockband. Angefragt sind ferner Anna Loos, Jeanette Biedermann und weitere Stars. Am 11. Juli wird hier die Zeugnisübergabe der Goetheschule stattfinden.

